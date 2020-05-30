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Лепс предложил артистам перестать жаловаться и начать работать

Новости
    30.05.2020, 17:24
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Скандал продюсера Пригожина с музыкантом и актером (и так далее) Шнуровым прокомментировал певец Григорий Лепс.

Фото: REUTERS/Mike Segar
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Напомним кратно. Пригожин пожаловался, что из-за COVID-19 они с женой, певицей Валерией, бедствуют. Шнуров над этим зарифмовано поиздевался. Пригожин ответил Шнурову. Шнуров ответил Пригожину. И так, слово за слово…

А пока деятели культуры публично обменивались оскорблениями, вокруг каждого из них образовалось по лагерю - уже высказались Разин, Лоза, Сафронов, Куклачев - и вот теперь Заслуженный артист России Лепс.

Который, как и Лоза, комментирует здраво и по-мужски. Поддерживая Шнурова словами, что абсолютно с ним согласен.

"Зачем жаловаться? Я тоже не жалуюсь. Работать надо! Над собой, по крайней мере", - приводит Пятый канал реплику певца.

Лепс подчеркивает, что "у одного человека такое мнение, у другого - другое. Но "бедственное положение артистов" - это неправильная политика". Хотя бы потому, что "а у кого оно сейчас не бедственное?", и "куда девать положение шахтеров, колхозников, пенсионеров, простых людей", у которых всё еще сложнее?

Как акцентирует Григорий, артисты - не лучше и не хуже других граждан России (да и всего мира), чтобы им была оказана какая-то особая поддержка. Поэтому лично он не причитает по поводу сложной ситуации и другим не советует.

"Я терплю, не плачу, все в порядке. Сережка Шнуров тоже не жалуется. В чем проблема?" - риторически интересуется певец. Пожелав коллегам работать, писать музыку и просто подождать, пока все уляжется. И если вдруг кому-то нужна помощь - "моя студия в вашем распоряжении, приходите, никто с вас копейки денег не возьмет!" - предлагает артист.

Напомним, в прошлом году были обнародованы официальные доходы Лепса, Шнурова и других звезд.

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