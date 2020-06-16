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16.06.2020 23:36
Рубрика: Общество

Голосуй и выигрывай

Два миллиона призов приготовил бизнес москвичам
Текст: Анна Полтавцева
Российская газета - Столичный выпуск № 130(8184)
Как уже сообщала "РГ", в Москве подготовлена программа "Миллион призов". На самом деле призов для тех, кто примет участие в общенародном голосовании по поводу поправок в Конституцию, приготовлено уже не миллион, а два миллиона. По словам организаторов, к программе подключились многие предприятия торговли и общественного питания, среди которых "Мираторг", "Комус", Glenfield, "Шоколадница", "Муму" и "Грабли". Количество партнеров продолжает увеличиваться - сейчас среди них уже более 60 компаний и пяти тысяч торговых точек.

Запустят программу в рамках "Активного гражданина". Призы могут быть номиналом от 1 до 4000 баллов. Один балл равен одному рублю. Победителей определит компьютер. Выигравшие получат сертификаты, бонусы и скидки, которые можно использовать в торговых сетях, ресторанах и кафе, а также обменять на поощрения. Выдавать сертификаты будут во все дни общероссийского голосования - с 25 июня по 1 июля.

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Стать участником программы смогут как проголосовавшие на участках (или на дому), так и участники электронного голосования. Во время офлайн-голосования гражданин получает сертификат с номером. Его необходимо направить в СМС на номер 7377. Для тех, кто проголосует с помощью электронного голосования, сообщение автоматом отправят участникам 24 июня на номер телефона, указанный в личном кабинете. О результатах они узнают по СМС, куда придет код. Его нужно ввести в специальное поле на странице программы "Миллион призов".

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