Запустят программу в рамках "Активного гражданина". Призы могут быть номиналом от 1 до 4000 баллов. Один балл равен одному рублю. Победителей определит компьютер. Выигравшие получат сертификаты, бонусы и скидки, которые можно использовать в торговых сетях, ресторанах и кафе, а также обменять на поощрения. Выдавать сертификаты будут во все дни общероссийского голосования - с 25 июня по 1 июля.

Стать участником программы смогут как проголосовавшие на участках (или на дому), так и участники электронного голосования. Во время офлайн-голосования гражданин получает сертификат с номером. Его необходимо направить в СМС на номер 7377. Для тех, кто проголосует с помощью электронного голосования, сообщение автоматом отправят участникам 24 июня на номер телефона, указанный в личном кабинете. О результатах они узнают по СМС, куда придет код. Его нужно ввести в специальное поле на странице программы "Миллион призов".