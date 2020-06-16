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16.06.2020 13:14
Рубрика: Коммерческий транспорт

"Чистогор": КамАЗ создал свой первый электрогрузовик

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба КамАЗа. Фото: Пресс-служба КамАЗа.
Фото: Пресс-служба КамАЗа.

Камский автозавод разработал свой собственный первый электрический грузовик. Модель с заводским индексом -53198 стала родоначальником нового семейства "Чистогор". В данный момент завод работает над целой линейкой грузовых автомобилей на электрической тяге.

Что касается КамАЗа-53198 (4х2), то уже изготовлено шасси, идёт калибровка и настройка электрических и электронных систем. В августе отечественный автопроизводитель планирует начать дорожные испытания шасси вместе с мусоровозной надстройкой. При этом шасси предусматривает возможность установки различного вида надстроек.

Фото: База данных ФИПС.
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Тягач поколения К4 имеет кабину от Mercedes Axor на четырёхточечной пружинной подвеске без спального места. Грузоподъёмность шасси составляет 12 т., грузоподъёмность самой надстройки 6 т., полная же масса автомобиля достигает 19,5 т. Нагрузка на ведущий мост равняется 11,5 т., нагрузка на переднюю ось 8 т.

Главное - электрический грузовик оснащён тяговой аккумуляторной батареей ёмкостью 156,6 кВт*ч. Запас хода при полной массе автомобиля с учётом работы надстройки на прессование мусора всего 100 километров. Максимальная скорость машины ограничивается 90 км/ч.

Как сообщает пресс-служба российской марки, серийное производство электрогрузовика КамАЗ-53198 стартует только в 2023 году. В будущем семейство "КамАЗ-Чистогор" планируется расширить за счёт нескольких моделей разной массы, колёсной формулы, длины и типа кузова.

Фото: www.vk.com/kamaz_officialgroup
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"Электрический мусоровоз КамАЗ-53198 оснащён современной мощной электрической силовой установкой и тяговыми батареями по технологии NMC с высокими показателями удельной ёмкости и мощности энергии.

Также в автомобиле установлена система помощи водителю ADAS 3 уровня, класса City Pilot, разработанная специалистами Научно-технического центра, что соответствует полуавтономному режиму движения автомобиля. Водитель выполняет роль оператора-контролёра и лишь иногда вмешивается в процесс движения грузовика", - рассказал главный конструктор инновационных автомобилей НТЦ КамАЗа Сергей Назаренко.

#КамАЗ