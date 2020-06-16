"Чистогор": КамАЗ создал свой первый электрогрузовик

Камский автозавод разработал свой собственный первый электрический грузовик. Модель с заводским индексом -53198 стала родоначальником нового семейства "Чистогор". В данный момент завод работает над целой линейкой грузовых автомобилей на электрической тяге.

Что касается КамАЗа-53198 (4х2), то уже изготовлено шасси, идёт калибровка и настройка электрических и электронных систем. В августе отечественный автопроизводитель планирует начать дорожные испытания шасси вместе с мусоровозной надстройкой. При этом шасси предусматривает возможность установки различного вида надстроек.

Тягач поколения К4 имеет кабину от Mercedes Axor на четырёхточечной пружинной подвеске без спального места. Грузоподъёмность шасси составляет 12 т., грузоподъёмность самой надстройки 6 т., полная же масса автомобиля достигает 19,5 т. Нагрузка на ведущий мост равняется 11,5 т., нагрузка на переднюю ось 8 т.

Главное - электрический грузовик оснащён тяговой аккумуляторной батареей ёмкостью 156,6 кВт*ч. Запас хода при полной массе автомобиля с учётом работы надстройки на прессование мусора всего 100 километров. Максимальная скорость машины ограничивается 90 км/ч.

Как сообщает пресс-служба российской марки, серийное производство электрогрузовика КамАЗ-53198 стартует только в 2023 году. В будущем семейство "КамАЗ-Чистогор" планируется расширить за счёт нескольких моделей разной массы, колёсной формулы, длины и типа кузова.

"Электрический мусоровоз КамАЗ-53198 оснащён современной мощной электрической силовой установкой и тяговыми батареями по технологии NMC с высокими показателями удельной ёмкости и мощности энергии.

Также в автомобиле установлена система помощи водителю ADAS 3 уровня, класса City Pilot, разработанная специалистами Научно-технического центра, что соответствует полуавтономному режиму движения автомобиля. Водитель выполняет роль оператора-контролёра и лишь иногда вмешивается в процесс движения грузовика", - рассказал главный конструктор инновационных автомобилей НТЦ КамАЗа Сергей Назаренко.