Что может стать причиной внезапного пожара в автомобиле

Внезапное возгорание может случиться в любом автомобиле, будь то старая отечественная модель или сравнительно новая иномарка. По гарантии отремонтировать его нет шансов, суды в подавляющем большинстве случаев признают иски безосновательными.

Есть несколько пожароопасных моментов в эксплуатации автомобиля. От всех этих действий лучше воздержаться во избежание неприятностей.

Во-первых, не стоит слишком яростно мыть двигатель "керхером". Мощная струя, пробравшаяся в моторный отсек, оставит сырыми провода системы зажигания. Машина начнет "троить". Свечи будут срабатывать через раз, топливо будет догорать уже в катализаторе выхлопа. Он перегревается, от этого может даже пригореть термоизоляция и подплавиться задний бампер.

Если при этом водитель припаркуется на обочине, то подмятая сухая трава может запросто вспыхнуть под днищем. Автомобиль сгорит за несколько минут. Поэтому мыть двигатель нужно осторожно, при малейших признаках "троения" сразу же ехать в сервис.

Еще одна опасность - плохо затянутые хомуты и подтекающие прокладки. Это происходит, если мастер после ремонта мотора забывает их как следует затянуть. Может течь масло или антифриз. Негерметичная прокладка насоса приводит к подтеканию топлива в моторном отсеке. Пары бензина воспламеняются при 250 градусах, а при активной езде выпускной коллектор может запросто разогреться до 600 градусов, пишет aif.ru.

Отработавший свое аккумулятор тоже пожароопасен. Белый налет на клеммах свидетельствует о том, что начались внутренние химические процессы. Свинцовые ячейки разлагаются, выделяется горючий газ. Если залезть под капот с сигаретой в руке, есть риск устроить пожар со взрывом. Его можно потушить курткой, но все равно приятного мало.

Частая причина возгорания - гаджеты, подключенные в прикуриватель. Все приборы нужно подключать в специальную розетку, отличить ее можно по значку молнии. Правда, бывает она не во всех машинах. Но прикуриватель предназначен не для питания приборов, а только для поджигания сигарет.

Пожар может возникнуть из-за сущей глупости. Например, монетки или любого другого металлического предмета, засунутого в гнездо прикуривателя. Если предохранитель не сгорит, то проводка начнет плавиться, дальнейшее возгорание - вопрос времени.

Во всех этих случаях производитель не несет ответственности за пожар, поскольку причина его - неправильная эксплуатация автомобиля.