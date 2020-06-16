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16.06.2020 17:27
Рубрика: Экономика

Всыпят по полной

Для зерна планируют прописать особые правила экспорта
Текст: Татьяна Карабут
Минсельхоз вынес на публичное обсуждение законопроект, который поможет упорядочить экспорт зерна. Новые правила понадобились в связи с введением в этом сезоне квоты на поставки российского зерна за рубеж.

Ведомство предлагает наделить российское правительство полномочиями определять категории товаров, по которым неполное таможенное декларирование товаров применить невозможно. Такие изменения предусматриваются на тот случай, если декларант на момент подачи документов на таможню не обладает точными сведениями о товарах. При этом заявитель обязан будет предоставить таможне недостающие сведения о товарах "в менее продолжительные сроки" после их выпуска, говорится в уведомлении к законопроекту.

Фото: EPA
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Проработать этот вопрос российское правительство поручило минсельхозу в мае. Изменения в таможенном регулировании коснутся прежде всего зерна. Напомним, в этом сезоне минсельхоз ввел ограничения на экспорт зерна за пределы ЕАЭС с 1 апреля по 30 июня в размере 7 млн тонн. Вкупе с проведением товарных интервенций (до 1,5 млн тонн) эта мера должна обеспечить необходимый объем зерна на внутреннем рынке и не допустить скачка цен на основные культуры, а также потребительских цен на конечную продукцию.

Впервые за четыре агросезона лидером по закупкам российского зерна стала Турция. Она закупила почти 7,7 млн тонн зерна и обогнала Египет

Но 26 апреля квота была досрочно исчерпана. При этом за неполных три дня с 24 по 26 апреля было оформлено таможенных деклараций на вывоз более 3 млн тонн. Этот факт вызвал недоумение у экспертов и участников рынка. По оценке "Опоры России", мощности российских портов на экспорт зерновых составляют всего не более 1,5 млн тонн в неделю. Оформить экспорт на 3 млн тонн за два дня, по мнению специалистов "Опоры России", стало возможным как раз за счет применения неполного таможенного декларирования товара. Экспортеры заявляли в документах гораздо больший объем зерна, чем имели его на руках. А через таможню такая операция проходила как физически свершившаяся отгрузка. В результате часть экспортеров, у которых было зерно в наличии, не успели оформить квоту документально, что привело к простоям и убыткам. А те, кто успел оформить документы, но не смогли закупить зерно, вынуждены возвращать квоту.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Проект постановления минсельхоза - правильная мера. Если применять экспортные квоты дальше и оставить возможность неполного декларирования, рынок окажется в неуправляемом состоянии, считает руководитель аналитического центра "Русагротранса" Игорь Павенский. Но отменив этот механизм, стоит рассмотреть возможность фиксации остатков по квоте, в особенности в мае-июне, если квота будет применена на вторую половину сезона. "Может случиться так, что квота будет исчерпана одномоментно, и некоторые экспортеры не успеют отгрузить запланированные объемы. В случае с неполным декларированием ситуацию видно на перспективу", - поясняет Павенский.

По его данным, сейчас фактические отгрузки российского зерна продолжаются. При этом объем экспорта уже превысил квоту в 7 млн тонн. Объемы, которые были оформлены до момента введения квоты 1 апреля, были допущены к экспорту и позже. По оценке Павенского, итого с 1 апреля из страны вывезено около 7,3 млн тонн без учета стран ЕАЭС.

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
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По прогнозам "Русагротранса", всего в этом сезоне Россия с учетом стран ЕЭАС экспортирует зерновых и зернобобовых на 1 млн тонн меньше, чем в прошлом, - 44,4 млн тонн. Лидером по объему закупок российского зерна впервые за четыре сезона стала Турция (7,654 млн тонн). Страна нарастила поставки на 31% и обогнала Египет, который в этом сезоне купил на 23% меньше российского зерна (5,923 млн тонн). Третье место занял Иран, который также увеличил поставки российского зерна на 58% (до 4,43 млн тонн). Бангладеш занимает четвертое место с 2,2 млн тонн зерна (в 1,2 раза больше, чем год назад). Пятое место у Саудовской Аравии, которая закупила российского зерна в этом году на 13% больше (1,637 млн тонн), чем в прошлом.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз

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