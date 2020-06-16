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16.06.2020 11:00
Рубрика: Digital

Эксперты отчитались о росте числа кибератак

Текст: Иван Черноусов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В I квартале 2020 года было выявлено на 22,5% больше кибератак, чем в IV квартале 2019 года. Особенно высокую активность проявляли группировки, атаки которых были направлены на государственные учреждения, финансовую отрасль, промышленные предприятия и медицинские организации. Об этом в своем исследовании сообщает Positive Technologies.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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По данным специалистов, более трети (34%) всех атак на юридические лица с использованием ВПО составили атаки троянов-шифровальщиков. Эксперты отмечают, что некоторые операторы шифровальщиков создали собственные сайты, на которых публикуют похищенные у жертв файлы в случае отказа платить выкуп. Каждая десятая атака шифровальщиков была направлена на промышленность. При этом в начале года внимание многих специалистов по кибербезопасности привлек новый шифровальщик Snake, который умеет удалять теневые копии и останавливать процессы, связанные с работой промышленных систем управления.

По сравнению с последним кварталом прошлого года существенно выросла доля атак на госучреждения с использованием ВПО (81% против 66%) и методов социальной инженерии (79% против 66%). По мнению аналитиков, этому могла способствовать ситуация с эпидемией: многие злоумышленники рассылали в госучреждения разных стран письма с вредоносными вложениями на тему коронавирусной инфекции.

"Злоумышленники подхватили тему всеобщего беспокойства по поводу пандемии и стали использовать ее для фишинговых писем, - отмечает аналитик Positive Technologies Яна Авезова. - По нашим подсчетам, около 13% всех фишинговых рассылок в I квартале были связаны с темой COVID-19. Чуть менее половины из них (44%) пришлись на частных лиц, а каждая пятая рассылка была направлена на государственные организации".

Digital Интернет Хакерские атаки

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