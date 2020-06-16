Эпидемиолог: Распространение COVID-19 в регионах РФ проходит неравномерно

Распространение коронавируса в России вышло на плато, но в регионах оно проходит неравномерно. Так охарактеризовал течение эпидемии главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, выступая на круглом столе "Российские ключи к победе над COVID-19, итоги и уроки пандемии" в Экспертном институте социальных исследований.

В целом по стране наступила стабилизация по выявленным новым случаям инфицирования, то есть выход на плато, считает Николай Брико. В то же время в ряде регионов ситуация остается напряженной.

Ранее Минздрав отправил бригады медиков в помощь местным врачам в, Карачаево-Черкессию, Амурскую и Свердловскую области, а на Камчатку с рабочим визитом ездил заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин.