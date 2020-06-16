Еще один автомобиль для российского рынка начали собирать в Беларуси

Беларусь превращается в одного из ведущих производителей и экспортеров автомобилей для России. По крайней мере - китайских автомобилей.

Вслед за Zotye и Geely в республике организовали сборку Changan. Сегодня пресс-служба этой компании сообщила, что первый кроссовер CS35 Plus уже сошел с конвейера завода "Юнисон" в деревне Обчак Минского района. В будущем номенклатуру предприятия планируется увеличить.

- Сегодня на заводе "Юнисон" уже запущено производство популярного компактного кроссовера Changan CS35PLUS. В дальнейшем мы планируем расширять линейку выпускаемых автомобилей марки. Наш большой опыт работы с другими крупными автомобильными брендами, а также мощности завода, технологичные цеха сварки и окраски позволяют нам производить качественные современные автомобили, - сообщил председатель наблюдательного совета завода "Юнисон" Алексей Ваганов.

По его словам, в будущем в планах завода наладить выпуск не только машин с бензиновым двигателем, но и электрокаров. Ваганов напомнил об указе президента Беларуси о поддержке развития электротранспорта. Правда, не уточнил, идет ли речь об "электричках" под брендом Changan или нет. Ранее на "Юнисоне" уже начинали выпускать электромобили Zotye E200. Однако их производство оказалось буквально штучным.

Гендиректор ООО "Чанъань Моторс Рус" Сунь Цзэцзюнь назвал запуск проекта в Беларуси "еще одним стратегически важным шагом в развитии компании Changan". По его словам, на минском заводе соблюдается строгий регламент работ и контроль качества Changan Quality Control.

Белорусско-британский завод "Юнисон" был открыт в июле 1997 года. За прошедшее время здесь методом крупноузловой сборки выпускали автомобили десятка марок, в том числе Ford, Chevrolet, Cadillac, Opel, Peugeot, Citroen, Samand и других. Самым успешным можно назвать проект по выпуску Zotye, который стимулировал начать перевод завода на полный цикл производства. Впрочем, в российской компании уже анонсировали, что вскоре перейдут на импорт автомобилей напрямую из Китая.

Changan представлен в РФ кроссоверами CS35, CS35 Plus, CS55, CS75 и CS75 FL. Компания занимает четвертое место по объемам продаж среди китайских брендов и первое по динамике на российском рынке в целом. До середины 2019 года у Changan была сборочная площадка под Липецком.

Кроссовер CS35 Plus - бестселлер в модельном ряду марки. За первый квартал он разошелся тиражом 897 экземпляров. Автомобиль комплектуется 117-сильным атмосферным мотором 1.5, 5-ступенчатой "механикой" или 6-диапазонным "автоматом". Привод только передний. Цена - от 1 159 900 до 1 299 900 рублей.