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16.06.2020 12:00
Рубрика: Легковые авто

Ford готовит кроссовер - конкурента Kia Seltos и Hyundai Creta

Текст: Константин Руссов
Фото: www.indianautosblog.com Фото: www.indianautosblog.com
Фото: www.indianautosblog.com

С 2019 года Ford сотрудничает с индийским автогигантом Mahindra. В рамках этой коллаборации должны появиться четыре кроссовера: два с шильдиком американской компании, два под брендом Mahindra. Известно, что один из дуэтов метит в конкуренты Kia Seltos и Hyundai Creta.

Длина кроссоверов Ford и Mahindra B-сегмента составит 4.3 метра. Они будут предложены в зависимости от рынка с передним или полным приводом.

Фото: Пресс-служба Ford.
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Как сообщает Autocar, кроме общей платформы, модели получат одинаковый двигатель - бензиновую "турбочетвёрку" объёмом 1.5 литра, которая устанавливается, например, на SsangYong Korando. Максимальная отдача мотора составляет 165 л.с., а пиковый крутящий момент с 6-ступенчатой МКП равен 280 Нм (с "автоматом" он составляет 260 Нм). В линейку моторов, скорее всего, также войдёт 1.5-литровый дизель.

Предположительно, первой дебютирует кроссовер под брендом Mahindra - это случится во второй половине 2021 года, а Ford B-SUV может появиться только в 2022-ом.

#Ford