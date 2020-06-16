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16.06.2020 19:36
Рубрика: Власть

Обсуждение поправок в Трудовой кодекс

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 130(8184)
16 июня в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий дистанционную занятость, временный перевод работников на удаленку и комбинированную работу, когда человек частично трудится дистанционно, а частично - в офисе.

Напомню, что председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев говорил о необходимости изменений в сфере занятости еще в прошлом году, выступая на Международной конференции труда. Пандемия коронавируса стала дополнительным катализатором внесения поправок в трудовое законодательство, поскольку миллионы людей перешли на временную удаленную работу, а действующий Трудовой кодекс ее никак не регулировал.

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1 мая, в День весны и труда, Дмитрий Медведев провел совещание с руководством и депутатами "Единой России" и представителями сторон Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, посвященное вопросам дистанционной занятости, и дал поручение нашей фракции в Госдуме подготовить изменения в трудовое законодательство. В течение месяца это поручение было выполнено. Отмечу, что при написании текста соответствующего законопроекта мы опирались на подробное исследование новых форм занятости, проведенное Московским государственным юридическим университетом им. О.Е. Кутафина в 2019 году по заказу нашей фракции.

2 июня состоялось еще одно совещание под председательством Дмитрия Медведева, на котором мы предметно обсудили подготовленный документ. В обсуждении приняли участие руководители профсоюзов и объединений работодателей, ученые и эксперты. В целом все одобрили представленную редакцию законопроекта, но высказали ряд замечаний.

Затем по предложению председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова нами была сформирована четырехсторонняя экспертная рабочая группа из представителей фракции "Единая Россия" в Госдуме, профессиональных союзов, объединений работодателей и министерства труда и социальной защиты. Эта группа доработала законопроект в течение двух недель. Все основные замечания сторон социального партнерства были учтены.

Фото: istock
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Но, конечно, подготовленный законопроект не является окончательным. Мы заранее договорились о том, что при его рассмотрении в первом чтении мы примем развернутое постановление Госдумы, в котором обозначим направление дальнейшей работы над законопроектом. Предполагается, что проект постановления будет завизирован представителями всех трех сторон социального партнерства в качестве общего плана для совместной работы.

Одновременно партия "Единая Россия" планирует организовать Общероссийское обсуждение внесенного законопроекта, чтобы выработанные решения устраивали большинство людей.

18 июня состоится всероссийское селекторное совещание партии с ее региональными отделениями, на котором им будет поручено провести максимально широкую общественную дискуссию по предложенным поправкам: обсудить законопроект с территориальными объединениями работодателей и профсоюзами, со всеми заинтересованными гражданами и общественными организациями. Особенно подробно этот документ должен будет обсуждаться в органах законодательной власти субъектов Федерации.

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Чтобы не задерживать принятие законопроекта в первом чтении, все замечания и предложения, которые будут высказаны в ходе Общероссийского обсуждения поправок, мы рассмотрим и учтем при подготовке документа ко второму чтению. Для этого будет сформирована специальная рабочая группа, в которую войдут представители всех парламентских фракций. В ней обязательно продолжат свою работу и эксперты, представляющие профсоюзы и объединения работодателей.

Власть Право Трудовое право Экономика Работа Занятость Колонка Андрея Исаева Рынок труда Трудовое законодательство

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