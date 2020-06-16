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16.06.2020 21:37
Рубрика: В мире

Из-за новой вспышки коронавируса в Пекине отменены более 900 авиарейсов

Текст: Юрий Чернов

Власти столицы Китая на фоне новой вспышки коронавируса повысили уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения. Он был повышен с третьего до второго после оценки вспышки коронавируса на крупнейшем оптовом рынке Пекина "Синьфади".

Фото: Yonhap via REUTERS
Власти Китая ищут источник новой вспышки коронавируса

Сегодня же стало известно, что столичные международные аэропорты Шоуду и Дасин отменяют более 900 внутренних рейсов. Как отмечает ТАСС, в расписании Шоуду на вторник было запланировано около 1,1 тысячи рейсов, но к вечеру более половины из них были отменены. Такая же ситуация наблюдается и в крупнейшей воздушной гавани Пекина - Дасин.

В Пекине из-за коронавируса ограничили работу общественного транспорта

Городские власти также сообщили, что уже со среды планируется введение ряда ограничений на перемещения людей. В частности, жителям тех районов, где установлен высокий уровень эпидемиологической угрозы, запретят покидать город. Другим жителям столицы рекомендовано не выезжать за пределы Пекина без особой необходимости.

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