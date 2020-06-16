Как в Минске реализуется программа "Безбарьерной среды"

Прежде всего, по ее словам, особое внимание уделяется обустройству доступной среды по адресам проживания целевой группы. Но не только. Содержание целевой программы продуманно до мелочей, которая включает, в частности, и переоборудование дорожной сети. На улицах стала чаще применяться тактильная плитка для слабовидящих, занижается бордюрный камень, что особенно важно для велосипедистов, мам с колясками и маломобильных граждан.

Кроме того, "почти 87 процентов общественного транспорта уже выполнены в низкопольном варианте. А в текущем году запланировано приобрести еще более 500 троллейбусов и автобусов, которые будут особенно удобны для людей с инвалидностью", - пояснила она.

Но на этом забота о специфической категории граждан на улицах Минска не заканчивается. На остановках наземного транспорта предусмотрены световые табло и звуковое оповещение. Но передовиком в применении элементов безбарьерной среды, по мнению Романович, население заслуженно считает Минский метрополитен. Почти все станции столичной подземки оборудованы приспособлениями для людей с нарушениями слуха и зрения.

Кроме того, совершенствуется и работа службы "Социальное такси", которая пользуется у населения повышенным спросом. Уже четыре года функционирует в городе центр приема и передачи сообщений от людей с нарушениями слуха.

С учетом социальных программ действует и подавляющее большинство театрально-зрелищных учреждений. Более 70 публичных городских библиотек доступны для людей с физическими недугами. Продолжается в столице и переоборудование гостиничных помещений для инвалидов-колясочников, добавила Жанна Романович.

В Минске, по ее словам, уже предпринимаются попытки выстраивать целую инфраструктуру для людей с инвалидностью локально по пути следования: чтобы и жилые помещения, и путь до остановки транспорта, и посадка-высадка, ближайшие поликлиники, аптеки, иные социально объекты были предельно доступными. Такая работа, уточнила она, ведется, например, в микрорайоне Серебрянка на левом берегу реки Свислочь.