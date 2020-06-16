Косачев о санкциях: Нужно перестать лепетать в ответ

Ну вот и глава энергетического комитета бундестага ФРГ предложил ввести санкции против сенаторов США, выступивших за новые санкции против "Северного потока 2". По его словам, речь идет уже не об экономике, а о немецком суверенитете - и нужно перестать лепетать в ответ и закидывать США "ватными шариками".
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Ну что ж. Мы в России этот этап прошли уже лет шесть как, не лепечем и без "шариков". Наши контр-санкции практически всегда зеркальны, в том числе персональные. И сенаторы США об этом хорошо знают.
Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.