ЛуАЗ-969: первый переднеприводный автомобиль СССР

Журналист и видеоблогер Иван Зенкевич рассказал о первом переднеприводном автомобиле СССР - ЛуАЗ-969. Редкий экземпляр жёлтого цвета сохранился до наших дней в приемлемом виде, но с частичной коррозией и вмятинами на кузове.

Предыдущий владелец этого ЛуАЗа самостоятельно перегнал его из Луцка в Нижний Новгород. В 1989 году машина была оставлена во дворе. С тех пор она практически не эксплуатировалась - пока её не забрал новый владелец. Данный образец оснащён 40-сильным мотором объёмом 1,2 литра.

ЛуАЗ с индексом -969 получил прозвище "Волынь". Он является легковым автомобилем повышенной проходимости.

Всё началось в начале 1950-х годов. Минобороны и Минавтопром заинтересовались в появлении компактного полноприводного транспортного средства. Уже в 1958 году московский институт ФГУП НАМИ (совместно с Ирбитским Мотоциклетным Заводом) разработал сразу две модификации автомобиля - для армии и села.

Фото: скриншот с youtube.com

Первый прототип НАМИ-049 "Огонек" был построен на ИМЗ. Внедорожник имел простой облик, минимальный уровень комфорта, но сверхпроходимость. "Огонёк" оснащался полным приводом с отключаемым задним мостом, независимой торсионной подвеской всех колес, дорожным просветом в 300 мм, 13-дюймовыми колёсами и 22-сильным агрегатом.

Сборка второго прототипа НАМИ-049А "Целина" осуществлялась уже в Запорожье из-за того, что ИМЗ признал свою неготовность к производству серии новых моделей. "Целина" отличалась от предшественника различными деталями и новым мотором от "Запорожца". По многим параметрам ЗАЗ не уступал своим более дорогим и сложным собратьям.

Однако мощности Запорожского завода "Коммунар" не позволяли развернуть серийный выпуск модели и документацию передали в Луцк. В 1966 году на Луцком автомобильном заводе была выпущена первая серия ЗАЗ-969В. Армейская версия впоследствии получила обозначение ЛуАЗ-967, "гражданский" вариант ЛуАЗ-969.

Фото: скриншот с youtube.com

Первенец оказался переднеприводным, так как Мелитопольский моторный завод не успел к старту производства наладить поставку узлов для заднего моста. Под капотом машины располагался двигатель МеМЗ-969 объемом 0,9 литра и мощностью 30 л.с. в паре с четырехступенчатой "механикой".

В 1971 году "сельский джип" начали оборудовать приводом на все четыре колеса и блокировкой заднего дифференциала. В 1975 году 30-сильный мотор был заменен на 40-сильный объемом 1,2 литра, кузов ЛуАЗа получил несколько обновлённых деталей, индекс сменился на -969А. Прибавка в мощности положительно сказалась на проходимости и подвижности.

В 1979 году на конвейер встал глубоко модернизированный внедорожник ЛуАЗ-969М. В 1990 году сильно улучшенная машина получила новое обозначение -1302. Обе модели выпускались параллельно вплоть до прекращения производства ЛуАЗа-969М в 1996 году, а в 2002 году прекратилось производство и ЛуАЗа-1302.

Стоит отметить, что ЛуАЗ запомнился отличной проходимостью и невысокой стоимостью, но минимальным уровнем комфорта и низкой надёжностью.