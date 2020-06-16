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16.06.2020 21:17
Рубрика: Общество

Михаил Мурашко заявил о низкой изменчивости коронавируса

Текст: Ирина Невинная

Коронавирус пока не сильно меняется, он достаточно стабилен, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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"Вариативность, изменчивость этого вируса не велика в целом, но идет мониторинг по всему миру, мы знаем в том числе особенности COVID-19, и, конечно же, система мер, которая касается профилактики и лечения, будет строиться по единым принципам, пока достаточно мы видим, что вирус стабилен", - сказал Мурашко в эфире Первого канала на передаче "Док-ток".

Стабильность вируса, как говорят специалисты, - важный фактор для разработки эффективной вакцины. Сейчас клинические исследования по нескольким кандидатным вакцинам начались за рубежом. А с 17 июня по плану, утвержденному Минздравом, к клиническим испытаниям вакцины приступают в Научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, сообщил Михаил Мурашко.

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При этом министр, по сути, не поддержал ранее сделанные заявления о том, что вакцинация российской вакциной может начаться уже осенью. Министр предположил, что это, скорее всего, произойдет уже в 2021 году.

Фото: AFP/Thibault Savary
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"Я думаю, что успокоиться можно будет с учетом того, что фармацевтически управляемая ситуация должна появиться. Я думаю, что это все-таки нужно говорить о следующем годе, - пояснил министр. - Мне кажется, это февраль".

Мурашко также отметил, что важное условие прекращения распространения инфекции - это наличие популяционного иммунитета. Он пояснил, что когда популяционный иммунитет достигнет 45 процентов, а лучше ближе к 50-60 процентам, это гарантирует прерывание цепочки заболевания. Достигается популяционный иммунитет либо когда инфекционным заболеванием переболеет определенная часть населения (по этому пути шла Швеция), либо с помощью вакцинации.

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