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16.06.2020 05:24
Рубрика: Общество

Минобороны: Испытания вакцины от COVID-19 на людях начнутся в ближайшие дни

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Испытания российской вакцины от коронавируса на людях начнутся в ближайшие дни, когда закончится двухнедельная изоляция добровольцев. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Первую вакцину от COVID-19 начнут производить в сентябре

Сейчас военное ведомство совместно с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи завершает подготовку к началу клинических испытаний, которые позволят проверить безопасность и переносимость компонентов препарата. Сначала вакцина будет введена первой группе участников, затем специалисты осуществят последовательную вакцинацию остальной части добровольцев для оценки эффективности препарата и исследования процесса выработки антител, пишет РИА Новости.

Отмечается, что сейчас все участники эксперимента здоровы, они находятся под постоянным контролем военных медиков. "Берутся анализы крови на антитела IgG и IgM, мазок из ротоглотки для ПЦР-диагностики на CoViD-19. Все добровольцы имеют высокую степень мотивации, хорошо переносят карантин и подготовку к основной фазе испытаний", - отметили в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что отбор военнослужащих для испытания вакцины от COVID-19 был добровольным. Были сформированы две группы из военных и гражданских лиц. Всего 50 добровольцев, в том числе 10 медицинских работников. Участникам испытаний от 25 до 50 лет.

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