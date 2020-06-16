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16.06.2020 18:06
Рубрика: Охрана порядка

МВД внесет поправки в административный регламент по работе ДПС

Текст: Владимир Баршев
МВД изменит административный регламент по госнадзору за соблюдением законодательства в области безопасности дорожного движения. Этот документ еще называют регламентом по работе ДПС. Ведь речь в нем идет именно о том, как должны действовать сотрудники ГИБДД на дороге. Уведомление о разработке этих поправок размещено на портале проектов правовых актов regulation.gov.ru.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Какие изменения планируется включить в этот приказ и за чем они нужны? Дело в том, что еще в прошлом году вступила в силу поправка в правила дорожного движения, в соответствии с которой водитель может предъявить не только бумажный полис ОСАГО или распечатку его электронной версии, но и просто показать электронный полис на электронном же устройстве. Действующий регламент эту особенность пока не учитывает.

В феврале вступила в силу поправка в закон о полиции, в соответствии с которой на полицейских возложена обязанность сообщать близкому родственнику или близкому лицу пострадавшего о направлении его в больницу, и о его состоянии. Также расширен перечень лиц, право на телефонный звонок которым имеет задержанный. Всего этого также нет в действующем регламенте.

По сути, необходимо привести регламент в соответствие с действующим законодательством. Предполагается, что эти поправки должны будут вступить в силу с января 2021 года.

#авто #ПДД