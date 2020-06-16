Начался монтаж оборудования для выпуска семиместной Hyundai Creta

Hyundai Motor будет выпускать в Индии 7-местную версию кроссовера Creta нового поколения. Под этот проект компания с 15 июня начала монтаж и переналадку оборудования в городе Ченнай. Creta с тремя рядами сидений (+30 см к габаритной длине) будет сходить с тех же производственных линий завода, которые с 16 марта выпускают стандартные 5-местные Creta второго поколения.

Процедуры по подготовке линии продлятся пять дней. Первые товарные 7-местные Creta выйдут в четвертом квартале текущего года. Выбор силовых установок большая Creta предложит аналогичный стандартной: бензиновые двигатели 1,5 л. (115 л.с.), 1,4 л. с турбонаддувом (140 л.с.) и 1,5-литровый дизель (115 л.с.) и 6-скоростную "механику", 6-скоростной гидромеханический "автомат", 7-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями и "вариатор". Все Creta из Ченная как были только переднеприводными, так и останутся.

Внешность новинки пока держат в секрете, но отличия ее не будут исчерпываться лишь удлиненным задним свесом, машина заметно прибавит по габаритной высоте, чтобы обеспечить на третьем ряду сидений приемлемый комфорт, совершенно иначе кроссовер будет выглядеть сбоку, а новые задние фонари полностью разместятся на двери багажника с огромным проемом во всю ширь.

Creta из Индии будут также экспортировать в ряд соседних стран. Открыт вопрос об экспорте в страны Африки и Латинской Америки.

Тем временем стандартная Creta нового поколения неожиданно после снятия карантинных мер в Индии стала абсолютным лидером рынка - в мае в стране приобрели 3212 кроссоверов, первый подобный успех для корейской марки в Индии, где неизменно в лидерах продаж хэтчбеки и седаны длиной не больше 4 м.