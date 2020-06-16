Надежда Бабкина рассказала о романе с Александром Розенбаумом

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, только что сразившаяся с коронавирусом и одержавшая над ним верх, вновь привлекла к себе повышенный интерес.

Согласно признаниям семидесятилетней певицы на телешоу канала "Россия 1" "Судьба человека", ее связывают давние и близкие отношения с актером и прославленным бардом Александром Розенбаумом.

Причем ранее артистов объединял не только творческий союз, но и "нежные отношения друг к другу". О чем Бабкина не стесняется говорить. Заявив, что с Александром Яковлевичем они "делали сообща удивительные вещи". В частности - он писал песни для ее ансамбля.

Более того - певица на первых порах помогла Розенбауму построить успешную карьеру.

"Ходила в министерство культуры, просила за него. Потом уже ему начал помогать Иосиф Кобзон", - сообщила Надежда. Поясняя, что "отправляла его выступать за границу: в ФРГ, в Афганистан".

И что немаловажно, артисты до сих по остаются в теплых отношениях.

Перед тем сообщалось, что и сам Розенбаум, которому сейчас 68 лет, тоже прихворнул.