Надежда Бабкина передала всем привет из больницы

Народная артистка РСФСР, певица, актриса и телеведущая, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, продолжает лечение в стационаре.

Состояние ветерана отечественной сцены улучшается, настроение ее - хорошее.

Об этом ТАСС рассказал концертный директор Бабкиной Сергей Горох.

Напомним: Семидесятилетнюю Надежду лечат от пневмонии. Новая коронавирусная инфекция у нее не подтвердилась. Ранее певица была введена в искусственную кому, из который ее после вывели.

"Настроение хорошее, позитивное. Она передала всем большой привет", - транслирует Горох. Добавив: "Договорились быть на связи".

Перед этим сообщалось, что коронавирусом заразился водитель Бабкиной и вся его семья. Что после было опровергнуто.