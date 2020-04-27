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Надежда Бабкина передала всем привет из больницы

Новости
    27.04.2020, 11:56
Текст:   Олег Усков

Народная артистка РСФСР, певица, актриса и телеведущая, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, продолжает лечение в стационаре.

Фото: instagram.com/leshchenko_lv
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Состояние ветерана отечественной сцены улучшается, настроение ее - хорошее.

Об этом ТАСС рассказал концертный директор Бабкиной Сергей Горох.

Напомним: Семидесятилетнюю Надежду лечат от пневмонии. Новая коронавирусная инфекция у нее не подтвердилась. Ранее певица была введена в искусственную кому, из который ее после вывели.

"Настроение хорошее, позитивное. Она передала всем большой привет", - транслирует Горох. Добавив: "Договорились быть на связи".

Перед этим сообщалось, что коронавирусом заразился водитель Бабкиной и вся его семья. Что после было опровергнуто.

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