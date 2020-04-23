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Водитель Бабкиной опроверг сведения, что он заражен коронавирусом

Новости
    23.04.2020, 18:51
Текст:   Козьма Лоханкин

Валерий Князев, личный водитель артистки и телеведущей Надежды Бабкиной опроверг появившиеся ранее в СМИ сведения о том, что он и вся его семья заразились новым коронавирусом COVID-19.

Фото: Photo by Burak Cingi/ Redferns
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"Я чувствую себя нормально, я не заражен. Мне 65 лет, я особо никуда и не выхожу, только с собакой и в магазин. Я с Бабкиной не общался с 27 числа. Я не знаю, откуда этот Васильев это все выдумал. У меня сын вообще живет отдельно", - приводит Газета.ru слова Князева.

Напомним, о том, что водитель певицы вместе со своей семьёй заразился, заявил телеведущий и историк моды Александр Васильев, выписавшийся из больницы после курса лечения от воспаления лёгких.

"Мне с утра родственники все звонят, волнуются, а среди них есть пожилые люди, у них с сердцем плохо стало", - негодующе добавил Князев.

Напомним, ранее стало известно, что сама Бабкина была госпитализирована в начале месяца в тяжёлом состоянии с подозрением на коронавирус. Сообщалось, что у неё диагностирована пневмония.

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