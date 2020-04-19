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Надежду Бабкину перевели из реанимации в обычную палату

Новости
    19.04.2020, 15:23
Текст:   Олег Усков

Народную артистку РСФСР, советскую, российскую певицу, актрису и телеведущую Надежду Бабкину перевели из реанимации в обычную палату. Об этом РИА Новости сообщил исполнительный директор театра "Русская песня" Антон Собянин. Состояние ее заметно улучшилось.

Напомним: ранее семидесятилетняя руководитель театра была госпитализирована с пневмонией. Потребовалась искусственная кома, но артистку уже из нее вывели.

Как рассказал сегодня в Instagram очень близкий друг артистки, сорокалетний Евгений Гор, "у Надежды все хорошо". Ситуация была сложная, но теперь все страшное позади.

"Она умница и со всем справилась. Всю эту неделю она уже в полном сознании, самостоятельна, находится вне реанимации, без ИВЛ и других поддерживающих средств", - пишет Гор. Заверяя, что Бабкина с каждым днем набирается сил и восстанавливается.

Фото: kino-teatr.ru
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По словам партнера певицы, пока они общаются с ней через врачей, так как "все должно быть стерильно и телефоны не допускаются".

Далее Гор указывает, что на болезни Бабкиной, к сожалению, "некоторые любят заработать" и "напридумывали столько, что Льюису Кэрроллу вряд ли приснилось бы". Поэтому Евгений развенчивает "все придуманные мифы" и еще раз подчеркивает - "все в порядке и скоро уже Надежда будет в строю".

"Спасибо всем, кто проявил внимание, поинтересовался состоянием, поддерживал и не выстраивал спекуляций вокруг этой темы", - заключил свой обнадеживающий пост Гор.

Ранее из реанимации в обычную палату перевели Татьяну Буланову, срочно госпитализированную в предынфарктном состоянии.

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