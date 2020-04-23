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Личный водитель Бабкиной и вся его семья заразились коронавирусом

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    23.04.2020, 15:10
Текст:   Олег Усков

Советский, российский и французский историк моды, телеведущий Александр Васильев сообщил про неприятный нюанс, имеющий место в связи с певицей и телеведущей Надеждой Бабкиной.

Фото: twitter.com/ AmazingSmiilee
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Напомним. 61-летний Васильев только что выписался из госпиталя в подмосковной Коммунарке, где лечился от пневмонии, тогда как его анализы на новый коронавирус дали в основном отрицательный результат - из пяти тестов на Covid-19 лишь один оказался положительным.

Бабкина, у которой диагностирована пневмония, по-прежнему проходит лечение, и ее состоянию еще далеко от исцеления, судя по всему. Артистке даже потребовалась искусственная кома, из которой ее уже вывели.

Поэтому Васильев считает, что "легко отделался".

Да и в его телешоу "Модный приговор" все здоровы - кроме Бабкиной. Плюс у водителя певицы и всей его семьи, жены и сына, обнаружили коронавирус, рассказал Васильев KP.RU.

При этом собеседник издания подчеркнул, что общался с Евгением Гором, молодым спутником Бабкиной, ее концертным директором Сергеем Горохом, и они о состоянии певицы "не распространяются".

"Могу сказать только, что я очень надеюсь на выздоровление Нади. Очень этого жду!" - уверяет Васильев. Добавив: все апрельские выпуски "Модного приговора" были записаны заранее, а вот когда можно будет заняться майскими - пока непонятно.

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