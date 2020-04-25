Семидесятилетняя советская и российская певица, актриса, телеведущая и педагог Надежда Бабкина идет на поправку. Об этом RT рассказал представитель артистки Сергей Горох.

Уточнено, что певица созвонилась из больницы в подмосковной Коммунарке, где лечится от пневмонии, с родными и с концертным директором, первым делом поинтересовалась, что происходит в ее театре "Русская песня" и как проходят репетиции.

На что Горох ответил, что до 1 мая все находятся на самоизоляции по домам и праздничные мероприятия перенесены.

Тем не менее настроение у Бабкиной, по заверениям Гороха, "хорошее, позитивное", она "передала всем большой привет".

Напомним: подозрения, что у певицы коронавирусная инфекция, не подтвердились - анализы дали отрицательный результат.

Ранее сообщалось, что новым коронавирусом заразился водитель Бабкиной и его семья. Что после было опровергнуто.