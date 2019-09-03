Госпитализированный Розенбаум рассказал о своем состоянии

67-летний советский, российский актер, певец и автор песен Александр Розенбаум попал в больницу и был прооперирован. Что отрицала супруга музыканта, но подтвердила его продюсер.

Акцентировав: ранее озвученная рядом СМИ информация о том, что исполнитель находится в реанимации в тяжелом состоянии действительности не соответствует - оперативное вмешательство было плановым. И поводов для беспокойства о состоянии культового барда нет.

Это в беседе с KP.RU подтвердил и сам Александр Яковлевич - в телефонной беседе, бодрым голосом.

"Все нормально. Все будет хорошо, надеюсь. Я в больнице, под присмотром хороших докторов", - заверил он.

Далее поблагодарив поклонников за заботу, за волнение и внимание и заявив, что "этот вопрос уже можно совершенно спокойно пока закрыть".

Как пообещал Розенбаум, на графике концертов, которые начнутся с 21 сентября, "ничего не отразится". И это - "самое главное".

Напомним. Год назад ныне покойный Иосиф Кобзон сообщил на одной из телепередач, что у Розенбаума рак. Розенбаум это с юмором опроверг.