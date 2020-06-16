НАТО обсудит решение Трампа о выводе части контингента США из Германии

Министры обороны стран НАТО собираются обсудить решение президента США Дональда Трампа уменьшить численность своего воинского контингента в Германии. Польша надеется, что часть американских военнослужащих будет направлена в эту страну.

Напомним, что в понедельник Трамп подтвердил на встрече с журналистами информацию о том, что численность воинского контингента США в ФРГ будет уменьшена с 34,5 до 25 тысяч человек. Он объяснил это тем, что Германия слишком мало тратит на вооружение. "Немцы, как всем вам известно, очень неучтивы в том, что касается финансовых вложений в НАТО, они выделяют на вооружение только один процент ВВП, хотя должны - два процента. И даже два процента - это очень мало. Нужно выделять больше. Так что они нас обманывают на миллиарды долларов, и это происходит уже много лет", - сказал президент США.

Напомним, что ранее информацию об этом решении Трампа опубликовало издание Wall Street Journal, а агентство Reuters выдвинуло предположение, что часть военнослужащих перебросят в Польшу. На это сразу отреагировали в Варшаве. Польский президент Анджей Дуда сообщил, что американской армии "в Польше всегда рады" и что она является "очень сильной гарантией безопасности". А премьер-министр Матеуш Моравецкий в минувшие выходные сообщил соратникам по партии: "Мы делаем свое дело, то есть склоняем наших американских и натовских партнеров к усилению военного присутствия в Польше". Эти заявления не остались незамеченными в Москве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила на брифинге 11 июня: "Реконфигурация военного присутствия США в Европе в направлении российских границ не только усугубит и без того высокую напряженность в сфере безопасности на континенте, но и дополнительно осложнит перспективы выстраивания конструктивного диалога между Россией и НАТО в военно-политической сфере. Понятно, что в Варшаве многие хотели бы перечеркнуть соответствующие обязательства, зафиксированные в Основополагающем акте Россия-НАТО. Но для нас такая линия неприемлема".

В НАТО также не остались равнодушными к решению Белого дома. Как сообщил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь этой организации Йенс Столтенберг, в среду и четверг министры обороны стран-членов альянса будут обсуждать сложившуюся ситуацию в режиме видеоконференции. Он рассказал, что провел телефонные переговоры с американским лидером. "Смысл моего сообщения заключался в том, что американское военное присутствие в Европе приносит пользу не только европейцам, но и американцам, так как трансатлантические связи играют ключевую роль в укреплении союза", - пояснил Столтенберг. Он полагает, что формат дискуссии, которая состоится в среду и четверг, позволит уточнить подробности предстоящей операции по сокращению военного присутствия США в Германии. С министром обороны этой страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр генсек НАТО также провел предварительные консультации.

Тем временем, в России, по информации МИД РФ, приветствовали бы любые действия Вашингтона по реальному свертыванию своего военного присутствия в Европе. "Такие шаги, безусловно, способствовали бы снижению конфронтационного потенциала и военно-политической напряженности в евроатлантическом регионе. Напомню, Москва всегда заявляла, что сохранение значительных по численности вооруженных сил США в Германии после ее объединения в 1990 г. является пережитком эпохи "холодной войны", - заявила Мария Захарова в конце прошлой недели.