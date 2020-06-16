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16.06.2020 11:16
Рубрика: Авто

Новак предложил увеличить субсидии для перехода автомобилей на газ

Текст: Сергей Тихонов
Увеличить субсидии правительства с 30% до 60% при переводе автомобилей с бензина на газомоторное топливо предложил глава Минэнерго Александр Новак в качестве антикризисной меры вице-премьеру Юрию Борисову. Об этом сообщил РБК со ссылкой на письмо Александра Новака Юрию Борисову.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Поддержка будет оказываться для физических лиц, включая самозанятых граждан, а также представителей малого и среднего бизнеса. Это позволит снизить на 60-65% затраты автовладельцев на моторное топливо.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Программа поддержки газомоторной отрасли на первом этапе охватывает 27 регионов России. На это ежегодно предполагается выделять 4,2 млрд рублей (из них 3,5 млрд рублей на развитие заправочной инфраструктуры, а 0,7 млрд рублей на переоборудование автомобилей под потребление газа).

Предложенные меры не приведут к увеличению расходов. "При существующих ценах на моторное топливо и на установку газобаллонного оборудования единовременные бюджетные инвестиции в 0,7 млрд рублей в год в переоборудование техники на использование компримированного природного газа (КПГ) позволят малому и среднему бизнесу и гражданам - участникам программы в течение трех лет получить на топливе экономию в 4-5 млрд рублей, снизить стоимость транспортных услуг и обеспечить работой по установке газобаллонного оборудования предприятия сервисной сферы", - цитирует РБК письмо Александра Новака.