Новак предложил увеличить субсидии для перехода автомобилей на газ

Поддержка будет оказываться для физических лиц, включая самозанятых граждан, а также представителей малого и среднего бизнеса. Это позволит снизить на 60-65% затраты автовладельцев на моторное топливо.

Программа поддержки газомоторной отрасли на первом этапе охватывает 27 регионов России. На это ежегодно предполагается выделять 4,2 млрд рублей (из них 3,5 млрд рублей на развитие заправочной инфраструктуры, а 0,7 млрд рублей на переоборудование автомобилей под потребление газа).

Предложенные меры не приведут к увеличению расходов. "При существующих ценах на моторное топливо и на установку газобаллонного оборудования единовременные бюджетные инвестиции в 0,7 млрд рублей в год в переоборудование техники на использование компримированного природного газа (КПГ) позволят малому и среднему бизнесу и гражданам - участникам программы в течение трех лет получить на топливе экономию в 4-5 млрд рублей, снизить стоимость транспортных услуг и обеспечить работой по установке газобаллонного оборудования предприятия сервисной сферы", - цитирует РБК письмо Александра Новака.