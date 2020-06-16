Новый Lexus IS построили на старой платформе

Lexus провёл премьеру нового IS. Однако эпитет новый нужно заслужить. Получилось ли это у японского седана, судите сами: прежняя платформа, новая внешность, почти такой же салон, но с новыми опциями в арсенале.

Lexus IS действительно создан на платформе прошлого поколения, то есть на базе автомобиля, сменившего генерацию в 2013 году. Тем не менее, инженеры компании клятвенно заверяют, что возможности для модернизации у неё были широкие, и была проделана громадная работа по перенастройке шасси и рулевого управления.

За счёт увеличения жёсткости кузова (усиление боковых опор радиатора, увеличение точек крепления переднего лонжерона, оптимизация конструкции C-стойки) удалось снизить шумы и вибрации, увеличить реакцию на поворот рулём.

Фото: Пресс-служба Lexus.

Lexus IS оснащён амортизаторами типа shock absorbers, которые запрограммированы на отработку даже самых мелких неровностей и обеспечение максимально плавного хода.

По сравнению с прошлым IS новинка прибавила в длине 30 мм - до 4710 мм, на столько же выросла ширина модели - до 1840 мм. Высота изменилась незначительно - плюс 5 мм - до 1435 мм, а размер колёсной базы и вовсе остался прежним - 2800 мм. Необходимо отметить, что все кузовные панели нового Lexus IS новые, соответственно, седан получил другие бамперы, решётку, оптику и остекление.

Силовые агрегаты достались модели от прошлого IS. Базовым для автомобиля является 2-литровая "турбочетвёрка" мощностью 244 л.с., также в гамме присутствует "шестёрка" объёмом 3.5 литра, представленная в двух вариантах форсировки: 264 и 315 л.с. Версии с приводом на задние колёса комплектуются 6-ступенчатым "автоматом", полноприводные - 8-скоростной автоматической коробкой.

Фото: Пресс-служба Lexus.

Салон практически не изменился. Из глобальной обновки - мультимедиа, вырвавшаяся из объятий центральной консоли и воспарившая над ней. В базовой версии исполнения диагональ экрана составляет 8 дюймов, за доплату можно заказать тачскрин на 10.3 дюйма.

Системы экстренного торможения (распознают в том числе велосипедистов и пешеходов) и оповещения о столкновении есть в стандартной комплектации, опционально: адаптивный круиз-контроль, система удержания в рамках полосы, мониторинг дорожных знаков, автоматическое управление светом.

О сроках выхода модели нового поколения на рынок, пока не сообщается. Напомним, в России Lexus IS не продаётся.