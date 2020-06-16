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16.06.2020 00:58
Рубрика: В мире

Полицию Атланты реформируют после смерти афроамериканца

После вызвавшей широкий резонанс смерти афроамериканца Рэйшарда Брукса​ власти города Атланта (штат Джорджия) объявили о грядущем реформировании полиции. Упор будет сделан на "деэскалации конфликтов до применения летальной силы", пообещала мэр города Кейша Лэнс Боттомс.

Власти Джорджии выберут наказание для полицейского, стрелявшего в Брукса

"Полицейские должны быть защитниками, а не бойцами", - передает РИА Новости слова мэра.

Напомним, что 12 июня в Атланте при попытке задержания был убит афроамериканец Рэйшард Брукс, установленной виной которого было алкогольное опьянение в момент, когда он спал в своей машине, а также попытка сопротивления при аресте. Трагический инцидент вызвал широкий резонанс за пределами города и теперь властям предстоит решить, насколько жесткими могут быть действия полиции в отношении задержанных.

Ранее в ряде городов США полиции было запрещено использовать удушающий прием, который стал причиной смерти еще одного афроамериканца Джорджа Флойда.

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