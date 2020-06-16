Посол Германии в США ответила на заявление Трампа о защите от России

Американские войска находятся в Германии не для защиты страны. Об этом заявила посол ФРГ в США Эмили Хабер во время онлайн дискуссии в Совете по международным отношениям.

Так она прокомментировала высказывание президента Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты якобы защищают Германию от России. Хабер подчеркнула, что войска США находятся на территории лишь для поддержания трансатлантической безопасности, а также для "демонстрации американской мощи в Африке, в Азии", цитирует РИА Новости.

Ранее президент США пообещал сократить численность американского контингента в ФРГ до 25 тысяч человек, если Германия не заплатит за размещение военных. Хозяин Белого дома также выразил недовольство фактом сотрудничества Москвы и Берлина в сфере энергетики.