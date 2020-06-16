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16.06.2020 22:56
Рубрика: Спорт

Уважают "Витязя"

Поветкина включили в рейтинг сильнейших тяжеловесов
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 130(8184)
Боксер Александр Поветкин по прозвищу "Русский витязь" занял шестое место в рейтинге сильнейших тяжеловесов современности по версии журнала The Ring, который опрашивает авторитетных экспертов по всему миру и публикует их выбор с 1925 года.

Титул чемпиона получил британский боксер Тайсон Фьюри, который в феврале накаутировал Деонтея Уайлдера и отобрал у него пояс WBC. До этого американец провел десять (!) успешных защит.

Фото: AP Photo/John Locher
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Первое место в рейтинге отдали еще одному представителю Великобритании Энтони Джошуа, который в декабре 2019 года нанес поражение мексиканцу Энди Руису и вернул себе титулы по версиям WBA, WBO и IBF.

В топ-5 также входят британец Диллиан Уайт, экс-чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер, кубинец Луис Ортис и Руис.

Напомним, что между Поветкиным и Уайтом запланирован бой за титул временного чемпиона WBC. Изначально он должен был состояться 2 мая в Манчестере, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на 4 июля. По последней информации, поединок может пройти 8 или 15 августа на территории штаба промоутерской компании Matchroom в британском Брентвуде.

Спорт Бокс Александр Поветкин

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