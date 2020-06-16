Автошколы получат помощь от правительства в связи с вынужденной невозможностью работать из-за пандемии. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале нормативных актов.

Напомним, что из-за ситуации с коронавирусом автошколы не могли обучать уже набранных учеников, а также набирать новых. В результате большинство из них оказалось в кризисной ситуации. Ведь своим сотрудникам надо было платить зарплату. Это послужило даже поводом для обращения некоторых ассоциаций автошкол в правительство.

И вот теперь вопрос решен. В постановлении правительства о реестре некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших из-за ситуации с коронавирусом, частные образовательные организации стоят первым пунктом.

- Мы ждали этого документа, поскольку в нем определен непосредственно механизм включения некоммерческих организаций в реестр для получения мер господдержки, - пояснила корреспонденту "РГ" президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. - Поскольку автошколы в большинстве - это некоммерческие образовательные организации, то теперь они имеют возможность получения тех мер господдержки, которые предусмотрены для социально ориентированных некоммерческих организаций. Безусловно, это поможет отрасли автоподготовки, в которой трудятся не менее 100 тысяч человек, преодолеть трудности, возникшие в связи с простоем во время пандемии, выйти из финансового кризиса и сохранить свои педагогические кадры.

Льготы предусматривают списание налогов и взносов во внебюджетные фонды, также льготное кредитование для выплаты зарплаты сотрудникам.