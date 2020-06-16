Прощай, i8: BMW прекратила выпуск гибридной модели

История гибридной модели BMW i8 звершена. На прошлой неделе с конвейера немецкой марки в Лейпциге сошёл последний автомобиль.

Прощальный экземпляр, окрашенный в редчайшую эмаль "Portimao Blue", отправился не в музей, а к обычному клиенту из Германии. Всего же выпущена финальная партия из 18 машин.

В BMW модель i8 называют удачным проектом. Среди обычных гибридов, купе и родстеров, по сути, у автомобиля отсутствовали конкуренты. К слову, инженеры уже работают над перспективным гибридным спорткаром по мотивам концепта Vision M Next с новой силовой установкой. Его премьера состоится в 2023 году, главными конкурентами станут Tesla Roadster и Audi R8 e-tron.

Напомним, 11 лет назад BMW продемонстрировала концептуальную модель Vision EfficientDynamics. В 2014 году стартовало серийное производство BMW i8 с минимальными стилистическими изменениями от фантастического концепта. За эти годы компания успела собрать 20 500 автомобилей серии i8. В России числится около 300 машин, которые были реализованы по цене от 9 000 000 до 11 000 000 рублей.

BMW i8 оснащался 1,5-литровой бензиновой турботройкой мощностью 231 л.с. и 131-сильным электродвигателем. В 2018 году мощность электромотора подняли до 143 л.с., ёмкость аккумуляторной батареи увеличили с 7,1 до 11,8 кВт*ч. От нуля до "сотни" спорткар разгоняется за 4,4 секунды, максимальная скорость составляет 250 км/ч. На чистой электрической тяге i8 способен преодолеть до 35 км, при этом разгоняясь лишь до 120 км/ч.