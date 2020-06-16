Путин проведет полноформатную "Прямую линию" в этом году

На брифинге журналисты сравнили вчерашнюю видеоконференцию президента, в которой участвовали не только чиновники, но и обычные граждане, с "мини-Прямой линией". Пресс-секретарю главы государства задали вопрос: будет ли настоящая Прямая линия перед голосованием по поправкам к Основному закону.

Дмитрий Песков ответил отрицательно: перед голосованием по поправкам к Конституции проведение "Прямой линии" глава государства не планирует. "И формат вчерашнего совещания не сравнивал бы с Прямой линией - это совсем разный формат", - поправил он.

"Прямая линия" в этом году состоится. Сроки ее проведения были сдвинуты по понятным причинам. Точное время проведения мы сообщим", - заметил представитель Кремля.

"Будет полноформатная прямая линия, общение Владимира Путина с людьми", - заверил Песков.