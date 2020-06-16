По большому счету полицейские совершили подвиг - будучи тяжело раненными, они сумели обезоружить и скрутить преступника. И когда в данном случае говорят о смертельном риске - это не просто фигура речи. Капитан полиции Сергей Крылов, получив три пули - в плечо, ногу и голову, - сейчас находится в реанимации, его готовят к сложной операции. А старший лейтенант полиции Алексей Поярков, получив пулю в грудь, удерживал бандита до прибытия подмоги.

Врачи в реанимации пытаются спасти жизнь офицерам. Сергей Крылов в тяжелом состоянии находится в больнице в Национальном медико-хирургическом центре им. Н.И. Пирогова. Его коллега Алексей Поярков также в тяжелом состоянии в ГКБ им. С.С. Юдина. Стрелявший Галаев тоже в больнице.

Следователи и оперативники провели обыск в квартире стрелявшего Ратмира Галаева. Официально следствие о результатах обыска не объявило, но, по неофициальным данным, была найдена литература экстремистского толка. Из этого был сделан вывод о том, что к тому, чтобы поднять руку на полицейских, молодой человек готовился заранее. Один канал даже показал кадры, на которых видна тетрадь с экстремистским содержанием, которая, как утверждается, принадлежала стрелявшему. Из комментариев следует, что на страницах злоумышленник просил перед атакой помощи "у высших сил" и хотел "ускорить встречу".

По большому счету полицейские совершили подвиг - будучи тяжело раненными, они сумели обезоружить и скрутить преступника, открывшего огонь на улице

Корреспонденту "РГ" в ведомстве сказали, что делом занимается Главное следственное управление. Расследование идет по статье 317 УК РФ.

Первым начал неожиданно стрелять Галаев, но сотрудники ДПС не растерялись и даже после ранений действовали четко и грамотно. Фото: Соцсети

Эта статья УК - "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов". Это тяжкая статья, по которой минимально можно сесть на двадцать лет, максимально - на всю оставшуюся жизнь.

Итак, по официальной версии следствия, 15 июня 2020 года молодой мужчина 1995 года рождения, находясь на проезжей части вблизи жилых домов, расположенных по Ленинскому проспекту в городе Москве, беспричинно открыл стрельбу в сторону сотрудников ДПС.

Полицейские в этот момент находились при исполнении своих должностных обязанностей - остановили водителя такси и составляли протокол о нарушении им правил.

Оба сотрудника получили тяжелые ранения, но несмотря на это они задержали нападавшего и смогли вызвать бригаду "скорой помощи".

Тяжелораненые полицейские смогли не только обезвредить стрелявшего, но и вызвать "скорую помощь" ему и себе. Фото: Соцсети

Что успело сделать следствие?

На месте происшествия изъято орудие преступления. Проведены обыски по месту проживания подозреваемого и по месту жительства его знакомых, где незадолго до совершения преступления он оставил сумку, в которой находился его личный дневник, - объяснили корреспонденту "РГ" в столичном СК.

А еще следствие рассказало, что в квартире были обнаружены личные вещи подозреваемого. Успели допросить в качестве свидетелей двоих молодых людей, кто жил рядом с стрелявшим. Свидетели подтвердили- в последнее время он вел себя замкнуто, и общались они крайне редко.

Первые пули попали в голову капитана Сергея Крылова. На помощь бросился старший лейтенант Алексей Поярков, который также попал под выстрелы

В ведомстве заверили, что следствие намерено проверить "иных лиц на возможную причастность к приготовлению данного преступления". В частности, будут выяснять личность дилера, у кого парень приобретал наркотики.

Кстати, в телефоне мужчины обнаружены записи с нападениями на полицейских.

Вероятно, сегодня будут назначены положенные в таких случаях многочисленные экспертизы. Одна из основных - на состояние психического здоровья нападавшего, насколько он отдавал отчет своим поступкам.

Про этого молодого человека известно не очень много.

Он из большой и уважаемой семьи. Его отец возглавлял оперативное подразделение в управлении ФСКН по Ингушетии, а братья служили в полиции.

Они из Назрановского района Ингушетии. Машину отца однажды обстреляли, когда он ехал по своему селу. В него не попали, тогда ранили только случайную прохожую. Позже он ушел на пенсию. Сейчас он один из попечителей местной школы. Также он принимал участие в осетино-ингушском конфликте в 92-м году

Чем молодой человек занимался в Москве, пока не ясно. По неподтвержденным данным, нигде не работал и не учился, а жил на средства, которые ему присылали из дома.

В мобильнике Ратмира Галиева следователи увидели много сцен с нападениями на полицейских. Фото: Соцсети

Но есть информация, что он вместе со своими друзьями относился к так называемым батлакам - последователям шейха Батал-Хаджи Белхороева, которые в прошлом году убили в столице начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Он был застрелен вместе с братом Ахмедом, работавшим в столице нейрохирургом, во дворе дома на улице Академика Анохина, расположенного совсем недалеко от места, где было совершено нападение в понедельник.

По данным спецслужб, именно члены этого клана в 2009 году застрелили генерального менеджера женской сборной России по баскетболу, влиятельного бизнесмена Шабтая Калмановича. Преступление было раскрыто в 2019 году.

За эти преступления, вызвавшие большой общественной резонанс, были задержаны, а потом и арестованы десятка полтора баталхаджинцев.

Сейчас родственников Галаева в Ингушетии тоже допрашивают, проверяют в том числе и на предмет причастности к экстремизму.

Напомним, 15 июня на Ленинском проспекте в районе гостиницы "Салют" произошла стрельба. Все случилось днем при большом скоплении народа на тротуарах и транспорта на дороге. Когда сотрудники ГИБДД остановили такси за нарушение правил дорожного движения. Нападение было внезапным и безжалостным, явно с одной целью - убить.

Сначала была версия, что стрелял водитель, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Но позже стало понятно, что напавшим оказался не водитель машины, а проходивший мимо молодой человек, который открыл огонь по полицейским.

Момент перестрелки попал на видео, сделанное очевидцем. На кадрах видно, как один из сотрудников ГИБДД пытается выхватить оружие у стрелявшего, но после выстрела падает на асфальт.

Первые пули попали в голову капитана Сергея Крылова, который, несмотря на ранения, пытался задержать нападавшего. На помощь капитану бросился старший лейтенант Алексей Поярков, который также попал под выстрелы.

Ответным огнем полицейских стрелявший Ратмир Галаева был тяжело ранен.

Вскоре выяснилось, что при нападении на стражей порядка напавший использовал пистолет МР-79-9т, стреляющий травматическими пулями. При наличие разрешения, его можно приобрести в среднем за 15 тысяч рублей в специализированном магазине. Вот только было ли у него такое разрешение?

Имеется версия, что пистолет был переделан под стрельбу боевыми патронами. Именно поэтому раны полицейских оказались столь тяжелыми. Выстрелить Галаев успел не менее 10 раз.

Разумеется, следствию придется выяснить, кто из криминальных умельцев и в какой подпольной мастерской переделывал пистолет. И у кого Галаев приобрел боевые патроны.

По мнению экспертов, оружие и боеприпасы Галаев, скорее всего, доставал и готовил самостоятельно - через каких-то знакомых в криминальной среде. Если бы теракт готовила группа, то пистолет у него был бы боевым, а не переделанным. Переделанное оружие требуется киллерам, чтобы не жалко было выбросить и невозможно идентифицировать. Ведь такая самоделка сможет выдержать 2 - три выстрела, а затем рассыпется.

Видимо, будущий шахид не смог достать боевое оружие и обратился к умельцам.

А таксист, оказавшийся невольным очевидцем происшествия, стал свидетелем по уголовному делу.