Роскачество проверило бензин на московских АЗС

Эксперты Роскачества проверили бензин на семи столичных АЗС. В лабораторию отправились пробы автомобильного топлива самой ходовой марки - АИ-92.

Как отметили в Роскачестве, исследование было организовано в рамках соглашения о взаимодействии с Росстандартом и в соответствии с методическими рекомендациями по организации и проведению общественного контроля в сфере топливного рынка. Образцы отбирались сертифицированными экспертами на автозаправках, принадлежащим ведущим нефтяным компаниям России.

Тестирование проходило в аккредитованной лаборатории Росстандарта, которая ранее проводила испытания дизельного топлива, на аттестованном испытательном оборудовании. Бензин оценивался по более чем 30 параметрам качества и безопасности. Прежде всего определялось, есть ли в нем вредные вещества (сера, концентрации свинца, марганца и железа, доли углеводородов, монометиланилина, бензола и оксигенатов). Оценивались и потребительские свойства топлива (октановое число, давлние насыщенных паров, концентрация смол и др.) В результате вся продукция, отобранная для исследования, получила наивысший балл. Иными словами, 92-м бензином можно заправляться смело.

А вот год назад в Ставропольском крае несоответствия требованиям технического регламента были выявлены в семи из 60 образцов 92-го бензина. Примечательно, что все они были закуплены на несетевых АЗС.

Подробнее о проверках бензина в Москве можно прочесть на сайте Роскачества.