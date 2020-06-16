Синоптики пообещали рекордную за 128 лет жару в Москве

Непривычная для первого месяца лета жара установилась в Москве. Из-за этого ранее пришлось объявить экстренное предупреждение.

По оценкам синоптиков, в ночь с 16 на 17 июня столбики термометров покажут не меньше +17…+20 градусов. Днем 17 июня воздух прогреется до +29…+32 градусов. Таким образом, среда может стать самым жарким днем этого лета. Не исключено, что повторится рекорд 1892 года. Тогда в Москве было зафиксировано + 30,8, отмечает центр погоды "Фобос". Возможно, 17 июня будет побит и этот рекорд.

Жара в Москве также прогнозируется 18 и 19 июня.