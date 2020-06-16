Сотрудников ГИБДД, раненных в перестрелке, представят к госнаградам

"Работа полицейского требует не только специальных знаний и навыков, но и высоких личностных качеств, готовности к решению поставленных задач в любых условиях оперативной обстановки. Сергей Крылов и Алексей Поярков, оказавшись перед лицом смертельной опасности, действовали грамотно и уверенно, что позволило предотвратить тяжкие последствия и сохранить жизни окружающих граждан", - подчеркнула Ирина Волк.

Официальный представитель МВД РФ напомнила, что 15 июня около 16.00 напротив дома 156 по Ленинскому проспекту один из прохожих произвел несколько выстрелов в сотрудников ДПС. Несмотря на тяжелые ранения, полицейские, проявив мужество и решительность, обезвредили и задержали нападавшего. В настоящее время они проходят лечение в медицинских учреждениях столицы.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).