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16.06.2020 19:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Сотрудников ГИБДД, раненных в перестрелке, представят к госнаградам

Текст: Александр Степанов
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев внесет Владимиру Путину представление о награждении медалями "За отличие в охране общественного порядка" инспекторов столичного ГИБДД, отличившихся при задержании вооруженного правонарушителя. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, капитан полиции Сергей Крылов и старший лейтенант полиции Алексей Поярков - опытные, грамотные и ответственные профессионалы. Каждый из них служит в органах внутренних дел около 20 лет.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"Работа полицейского требует не только специальных знаний и навыков, но и высоких личностных качеств, готовности к решению поставленных задач в любых условиях оперативной обстановки. Сергей Крылов и Алексей Поярков, оказавшись перед лицом смертельной опасности, действовали грамотно и уверенно, что позволило предотвратить тяжкие последствия и сохранить жизни окружающих граждан", - подчеркнула Ирина Волк.

Официальный представитель МВД РФ напомнила, что 15 июня около 16.00 напротив дома 156 по Ленинскому проспекту один из прохожих произвел несколько выстрелов в сотрудников ДПС. Несмотря на тяжелые ранения, полицейские, проявив мужество и решительность, обезвредили и задержали нападавшего. В настоящее время они проходят лечение в медицинских учреждениях столицы.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

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