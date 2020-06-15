Единой информации даже спустя несколько часов нет. Одни источники утверждали, что стрелять в стражей порядка начал таксист, которого они остановили за нарушение правил дорожного движения. Другие распространили информацию, что стрельбу по полицейским открыл прохожий - 25-летний уроженец Ингушетии.

Позже появились сообщения, что огонь велся из переделанного под боевое оружие газового пистолета марки МР-79-9Т. И информагентства даже назвали имя стрелявшего - Ратмир Галаев. Если это так, то этого человека обязательно проверят на причастность к организациям террористической и экстремистской направленности.

Как только информация о стрельбе в Москве дошла до оперативных служб, на место происшествия немедленно выехал глава Главного следственного управления СК по Москве Андрей Стрижов, а вместе с ним криминалисты и следователи. Сразу же было возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Никаких фамилий - и раненых полицейских, и стрелявшего - в Следственном комитете официально не назвали. По рассказам сотрудников ведомства, человек, расстрелявший двоих полицейских, в момент нападения был в состоянии опьянения. То ли алкогольного, то ли наркотического Более точно об этом расскажет экспертиза.

Однако позже в СМИ просочилась информация о том, что перестрелке пострадал сотрудник полиции Сергей Крылов. Он в тяжелом состоянии находится в больнице в Национальном медико- хирургическим центре им Н. И. Пирогова. Другого сотрудника полиции зовут Алексей Поярков. Он так же в тяжелом состоянии помещен в ГКБ им. С.С. Юдина.

Человек, расстрелявший двоих полицейских, в момент нападения находился в состоянии опьянения. Алкогольного или наркотического

В Сети уже появилось видео этой дикой перестрелки у гостиницы "Салют". Это район Тропарево-Никулино, Западный административный округ Москвы, недалеко от дома 156 по Ленинскому проспекту.

На кадрах видно, как мужчина стреляет в полицейского, выбежавшего из машины. Тот падает, и на помощь коллеге бежит второй сотрудник полиции, который открывает ответный огонь по нападавшему. Мужчина получил ранение в живот. Пока, по неофициальным данным, было сделано около десяти выстрелов в полицейских.

Спустя несколько часов появилась информация, что нападавший скончался, но официальный представитель Следственного комитета по Москве эту информацию на момент подписания номера опровергла.

На ЧП отреагировали все правоохранительные органы. Прокурор Москвы Денис Попов взял на особый контроль расследование этого дела. Для координации действий правоохранительных органов на месте происшествия почти одновременно со следователями начал работать прокурор Западного административного округа столицы Андрей Данилов и его заместитель Сослан Хубулов.

Справка "РГ"

Уголовное дело о стрельбе возбуждено по статье 317 Уголовного кодекса РФ. Это одна из суровых статей.

В ней сказано, что "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего, а равно их близких в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности либо из мести за такую деятельность" наказывается лишением свободы от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы.

Комментарий к этой статье разъясняет, что общественная опасность преступления состоит в том, что оно "посягает на нормальную деятельность сотрудников правоохранительных органов и их жизнь".