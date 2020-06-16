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16.06.2020 11:25
Проект: В регионах

День приоткрытых дверей

В ЦФО заработали магазины, заведения общепита и сферы услуг
Текст: Анна Скудаева, Элина Труханова, Елена Шулепова
Российская газета - Экономика Центрального округа № 129(8183)
Поэтапное снятие ограничений в регионах позволяет открыть и крупные торговые центры, и небольшие магазины, и даже заведения общепита. При этом предприниматели высказывают мнение, что торговля будет испытывать серьезные проблемы из-за жестких требований. А чиновники предупреждают бизнесменов - если владельцы или посетители заведений будут пренебрегать санитарными нормами, то они вновь приостановят их работу.
В ярославских непродовольственных магазинах и на рынках ажиотажа не наблюдается. Фото: Анна Скудаева/ РГ В ярославских непродовольственных магазинах и на рынках ажиотажа не наблюдается. Фото: Анна Скудаева/ РГ
В ярославских непродовольственных магазинах и на рынках ажиотажа не наблюдается. Фото: Анна Скудаева/ РГ

ТЦ по графику

В Костромской области разрешили возобновить работу торговых центров с 10 июня. "Общее требование - одновременная работа не более 50 процентов торговых точек, контроль за количеством посетителей - не более одного человека на 10 квадратных метров, обязательное использование как покупателями так и продавцами средств защиты органов дыхания, организация дезинфекции рук, обработка вещей после примерки", - пояснили власти.

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
Роспотребнадзор разработал новые санитарные требования для магазинов

Торговым точкам формата "остров" разрешили открыться при условии установки защитных экранов в местах контакта персонала и посетителей. А вот работу аппаратов по продаже напитков, снэков и другой продукции в магазинах запретили. Кроме того, руководству торговых центров велели ограничить доступ к wi-fi, закрыть для посетителей зоны отдыха, подходы к скамейкам, лавочкам и пуфам. Игровые зоны для детей и кинотеатры, расположенные в ТРЦ, пока под запретом.

Совместно с арендаторами владельцы ТЦ будут решать, кто, по каким дням и в какие часы должен работать. "Временное закрытие торгового объекта можно использовать для дезинфекции, в том числе, примеряемого товара", - пояснили власти.

Узнав о полном списке санитарных ограничений, предприниматели, арендующие торговые площади в крупных ТЦ, и владельцы зданий заметно приуныли.

- Во время карантина ни один из ведущих ТЦ в Костроме полностью не закрывался: они продолжали работу из-за арендаторов, входящих в перечень имеющих право на работу, - рассказал в беседе с "РГ" руководитель одного из крупнейших ТЦ региона, попросивший не упоминать его имени в печати. - Продолжали работать продуктовые магазины, аптеки, магазины с отдельными входами, и все это время мы несли текущие расходы. Посещаемость при этом была достаточно высокой. Все дополнительные требования о разделении потоков и прочие директивы мы выполним, кроме одной. В предписании Роспотребнадзора говорится, что при работе 50 процентов арендаторов мы должны установить в местах общего пользования бактерицидные облучатели-рециркуляторы воздуха - такие, как стоят в больницах. Каждый из них обойдется более чем в 100 тысяч рублей. Исходя из площади торгового центра, нам придется вложить в их покупку порядка 2,5 миллиона. Мы к этому готовы. Но проблема не только в стоимости оборудования, но и во времени его поставки по заказу - 15 дней. На рециркуляторы по понятным причинам сейчас огромный спрос. А их еще необходимо установить и наладить!

В Приморье многие магазины работали несмотря на карантин

Собеседник "РГ" посетовал, что ряд решений были приняты без консультаций с предпринимателями.

- Нам предлагают перекрыть галереи, забывая, что это эвакуационные выходы на случай пожара, - уточнил он. - Неужели трудно было проконсультироваться со специалистами и принять действительно взвешенное решение? По предложенной схеме мы открыться не сможем. Мы направили письма о смягчении выдвинутых требований, но ответа пока не получили. Надеюсь, здравый смысл все же восторжествует, и излишние ограничения будут сняты.

Не та рассадка

В Тульской области постепенный выход из ограничений и поэтапное возвращение крупных торгово-развлекательных центров к обычному режиму идет с начала июня. Заместитель губернатора Вячеслав Федорищев на заседании регионального оперштаба рассказал, что в мае работали порядка 37 процентов арендаторов ТЦ. Снятие ограничений пойдет в два этапа: первый - разрешение на работу предприятий непродовольственной торговли и общепита "в режиме рассадки", а второй подразумевает открытие развлекательных форматов, кинотеатров, детских центров, фудкортов.

Совместно с арендаторам владельцы ТЦ будут решать, кто по каким дням и в какие часы должен работать

Однако, как только открылись летние кафе, народ заполнил их, позабыв обо всех мерах предосторожности. В результате уже 9 июня по рекомендации главного санитарного врача по Тульской области Александра Ломовцева была ограничена работа веранд и летних кафе в городском пространстве "Искра".

Фото: iStock
Нужно ли будет посетителям кафе носить маски

- Делая послабления, мы рассчитываем на сознательность со стороны граждан. К сожалению, люди начали пренебрегать мерами предосторожности, а владельцы кафе и ресторанов - правилами, предписанными руководителем регионального Роспотребнадзора. Это недопустимо, - отметил глава региона Алексей Дюмин.

Остальные организации общественного питания вне "Искры" продолжат работать через доставку или самовывоз, а также могут принимать посетителей на открытых верандах. Но при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований: обеспечивать дистанцию между столами 1,5 метра, использовать одноразовые меню, после каждого посетителя обрабатывать все поверхности дезинфицирующими средствами. Под запретом также остается курение кальянов и проведение массовых и досуговых мероприятий.

Подшить и помыться

В Ярославской области некоторые послабления сделаны с 8 июня. В частности, открыты непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью не больше 400 квадратных метров и разрешена розничная торговля ярмарочного типа. Все девять рынков Ярославской области, а также больше 80 регулярных ярмарок и торговых площадок расширили ассортимент: теперь здесь можно продавать не только продукты питания, товары первой необходимости, но и все категории промтоваров: одежду, обувь, предметы быта, игрушки, детские товары, цветы искусственные и многое другое.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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- Торговля в магазинах, на рынках должна быть организована в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами, - подчеркнула заместитель директора департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области Валентина Шишина. - Роспотребнадзор и правоохранительные органы контролируют их строгое соблюдение. В зависимости от складывающейся эпидемиологической обстановки в регионе будет решаться вопрос открытия и других объектов торговли.

Кроме того, со второй недели июня разрешено оказывать услуги по ремонту и пошиву одежды и обуви, копированию, подготовке документов, фотографированию. Возобновлена работа туристических агентств и туроператоров, бронирование мест в гостиницах и санаториях, правда, пока исключительно для командированных. Сборные команды профессиональных спортклубов начали тренировки, а профессиональные спортивные лиги - соревнования, но без присутствия зрителей.

В относительно благополучных по эпидситуации муниципалитетах открылись бани (при условии, что загрузка помывочных предприятий будет в два раза меньше их пропускной способности). Весь спектр услуг начали оказывать и МФЦ, но пока по предварительной записи. Предприятия общественного питания пока работают исключительно навынос и доставку. В зданиях ТЦ разрешена работа продовольственных магазинов, аптек, салонов сотовой связи и салонов красоты, а также магазинов, реализующих товары первой необходимости.

Тем временем

Администрация тульского ТЦ "Миллионный" заявила о расторжении договоров со всеми арендаторами. По словам предпринимателей, они узнали об этом решении из сообщения в соцсети - в группе для посетителей торгового центра. Это был настоящий удар ниже пояса, ведь многие арендовали здесь площади без малого двадцать лет. ТЦ закрылся 28 марта по решению властей и до сих пор не работает. Арендаторы и так несут серьезные убытки, а тут новая напасть. Теперь надо искать новое место, а альтернативу подобрать непросто. В столь сложной ситуации оказались около тридцати фирм.  По словам директора торгового центра Михаила Кленикова, примерно пятая часть арендаторов уже расторгли договоры, а для оставшихся снизили плату за нерабочие дни вполовину, но все равно большинство имеют задолженности. Тем временем здесь заключили договор на сдачу в аренду торговой сети двух верхних этажей, которые теперь и предстоит освободить предпринимателям.

Довольно драматичная ситуация складывается и в других тульских торговых центрах. Арендаторы ТЦ "Макси" даже устраивали пикеты, требуя "обнулить" арендную плату за нерабочее время. Десятки предпринимателей намерены через суд добиваться снижения ставок или расторжения договоров с арендодателями без штрафных санкций.

Надо сказать, что региональные власти приняли весьма существенный пакет мер для поддержки малого бизнеса, в том числе и для облегчения арендного бремени. Так, наряду с льготами для арендаторов муниципального и госимущества, предусмотрены льготы по налогу на имущество для арендодателей, освободивших или снизивших арендную плату. Однако, как уверяют в администрациях торговых центров, налоговые льготы за скидки арендаторам не покрывают убытки. Кроме того, ТЦ не вошли в список сторон, наиболее пострадавших от пандемии, и не всеми мерами поддержки могут воспользоваться. В итоге арендодатели заявляют, что, при всем сочувствии к предпринимателям, они пойдут на жесткие меры для сохранения собственного бизнеса.

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