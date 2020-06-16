В Ярославской области возобновили плановую медпомощь

В Ярославской области возобновляется оказание плановой амбулаторно-поликлинической помощи.

В региональном департаменте здравоохранения пояснили, что процесс будет проходить поэтапно. В первую очередь в поликлиниках начнут принимать пациентов из диспансерных групп с неврологическими, гастроэнтерологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

- Работа будет строиться в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами, - подчеркнул заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Сергей Давлетов. - Регистратуры, врачи-специалисты и диагностические службы будут работать таким образом, чтобы не допустить скопления людей в поликлиниках и, насколько возможно, исключить контакты между пациентами. Больных с температурой продолжат обслуживать на дому.

Кроме того, по направлению врача консультацию можно будет получить в клиниках, оказывающих высокотехнологичную медпомощь.

По словам Сергея Давлетова, в области также открываются ФАПы и возобновляется работа выездных бригад. В поликлиниках возобновляют вакцинацию профессиональных групп и призывников, медосвидетельствования, периодические медосмотры, начинают выдавать справки для поступления в профессиональные училища и вузы.