В Башкирии на сбившего подростков таксиста завели дело

В Иглинском районе Башкортостана задержали 37-летнего таксиста, который днем 16 апреля наехал на группу подростков и насмерть сбил девочку-подростка. Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Как сообщили в управлении СК РФ по Башкирии, пьяный таксист ехал за рулем автомобиля Reno Logan по улице Ворошилова села Иглино в сторону села Алаторка. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, и автомобиль выехал на правую обочину дороги прямо на четырех подростков. В результате 15-летняя девочка от полученных травм скончалась на месте. 15-летний юноша с переломами доставлен в больницу.

Таксист попытался скрыться с места аварии, но его задержал очевидец. Сейчас решается вопрос об избрании водителю меры пресечения.

- Следователи осмотрели место происшествия, назначены необходимые экспертизы. Идет допрос свидетелей. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления республики, - уточнили в СК.