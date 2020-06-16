МЧС предложило понизить режим ЧС в Норильске с федерального на региональный

МЧС считает целесообразным понизить режим ЧС после техногенной аварии в Норильске. Сейчас там с начала июня действует режим федерального ЧС. Решено понизить это уровень до регионального. Эту информацию корреспонденту "РГ" подтвердили в пресс-службе МЧС. Сейчас там согласовывают официальный пресс-релиз.

Чуть ранее эту же информацию со ссылкой на не названый источник дало одно из информагентств. И вот теперь ясно, что информация подтверждается.

По мнению спасателей, решение понизить уровень реагирования связано с тем, что активная фаза сбора попавшего в воду дизтоплива на реке Амбарная завершена. Сейчас происходит сбор остатков дизтоплива по берегам смежных водоемов, ручья Безымянный и реки Далдыкан.

Эти мероприятия проводятся в рабочем режиме и не требуют напряженных усилий спасателей со всей страны. Именно поэтому руководство по чрезвычайной ситуации будет предложено передать красноярскому главку МЧС.