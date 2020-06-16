Самоизоляция не мешает "Россети Сибирь" вести ремонт с опережением

Специалисты компании "Россети Сибирь" подвели предварительный итог подготовки электросетевого комплекса к отопительному сезону 2020-2021 годов в рамках реализации ремонтной программы за пять месяцев.

Фото: Департамент по связям с общественностью компании "Россети Сибирь"

В Омском филиале компании расчищено 414 гектаров просек линий электропередачи. Превышение плана на 31 %. В соответствии с планом заменено 40 км грозотроса. Энергетики также заменили 1700 изоляторов на подстанциях, что выше плана на 14 %. Отремонтировано почти 2600 км высоковольтных линий разного уровня напряжения - превышение от 110 до 269 %. Также заменили почти 1300 дефектных опор. Превышение плана - 111-118 %. Также с превышением плана ведется ремонт выключателей на подстанциях и ряд других работ. Предполагается, что общие затраты на ремонты составят по итогам года 522,6 млн рублей.

Всего в 2020 году на реализацию ремонтной программы Россети Сибирь направлено 3,471 млрд рублей. В объеме прямых затрат это на 1 % больше прошлогоднего. Фактическое исполнение на начало июня составило 1 млрд 459 млн. руб. или 123 % от календарного и 42% от плана года.

С момента старта ремонтной программы энергетики на всей территории присутствия компании "Россети Сибирь" уже выполнили ремонт около 10,5 тысяч километров воздушных линий (ВЛ) электропередачи различного класса напряжения, произвели замену 9470 опор на ВЛ 0,4-110 кВ, что позволит повысить надежность электроснабжения потребителей.

По сезонным и климатическим условиям Сибири пик ремонтной кампании традиционно приходится на 2-3 кварталы. Всего в планах энергокомпании заменить почти 28,5 тысяч опор на линиях электропередачи различного класса напряжения. Наибольшие объемы работ планируется реализовать в Красноярском крае, Кузбассе и Омской области.

- Подготовка сетей к зиме, надежное снабжение электричеством городов, сел и предприятий в период пиковых нагрузок - важная задача, которую мы решаем, в том числе, в тесном взаимодействии с главами регионов, напрямую заинтересованными в энергобезопасности своих территорий. В этом году действующие по всему миру карантинные ограничения, конечно, повлияли на графики выполнения ремонтов, однако, отставания удалось избежать. Специалисты Россети Сибирь работают четко по плану, даже с небольшим опережением графика: меняют опоры, изоляторы, провода, ремонтируют распределительные пункты и трансформаторные подстанции. Заданный темп позволяет обеспечить достойное прохождение подготовки энергосистемы к отопительному сезону, - отметил генеральный директор компании "Россети Сибирь" Павел Акилин.

Что касается расчистки просек под линиями электропередачи, то с начала года на всей территории присутствия Россети Сибирь расчищено 3318 га при плане 2899 га, что составляет 114 % календарного и 42,6 % плана года. Как отмечают специалисты, "чистые" просеки - это залог надежной работы линий электропередачи во время неблагоприятных погодных условий, а такие ситуации при сибирском климате - не редкость.

Своевременное спиливание деревьев, кустарников под линиями электропередачи не только позволяет обеспечить их надежное функционирование. Чистые просеки значительно снижают риск возгорания под линиями и являются дополнительным противопожарным средством, так как служат своеобразными противопожарными полосами, препятствующими развитию стихии.

Справка "РГ"

В круглосуточном режиме в "Россети Сибирь" работает единый call-центр. По бесплатному телефону 8-800-1000-380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах. В ситуациях, связанных с отключением электроэнергии, потребителям рекомендуется оставить заявку на восстановление электроснабжения на сайте Светлаястрана.рф и в группах компании в социальных сетях.

Пресс-релиз предоставлен департаментом по связям с общественностью компании "Россети Сибирь"