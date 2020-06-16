СК возбудил уголовное дело о загрязнении среды "Норникелем" в прошлые годы

Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия объявил, что по материалам прокурорской проверки возбудил уголовное дело о загрязнении природы. Никаких фамилий в уголовном деле еще нет. Пока в нем фигурируют "неустановленные сотрудники ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель" и АО "Механобринжиниринг".

Как объяснили корреспонденту "РГ", по предварительной версии следствия преступление выглядит так: с июня 2017-го по июль 2019 года некие сотрудники "Норильского никеля" и "Механобринжиниринга", которые были ответственны за соблюдение правил охраны окружающей среды, при проектировании и строительстве объекта размещения отходов производства Талнахской обогатительной фабрики допустили массу нарушений. В результате неочищенные сточные воды сбрасывались реку Томулах, а также в почву в районе рудника "Октябрьский".

По заключению Росприроднадзора, окружающей среде в этих местах причинен вред, требующий для восстановления затрат в общей сумме более 154 миллионов рублей.

СК объявило, что ищет причастных в этим преступлениям.