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16.06.2020 09:26
Проект: В регионах

Грузопоток поджимает

Эксперты о перспективах развития Мурманского транспортного узла
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 129(8183)
Железнодорожная инфраструктура Заполярья нуждается и в расширении пропускной способности, и в более точном планировании. К этому выводу пришли эксперты, анализируя причины и последствия разрушения моста через реку Колу в Мурманской области.

Предварительной причиной инцидента назвали паводок. Окончательный ответ на этот вопрос дадут строительно-технические и технологические экспертизы, однако следователи уже заявили, что за последние 36 лет вода в Коле поднималась и выше, чем это было 1 июня 2020 года. Кроме того, мост построен девяносто лет назад и последний раз ремонтировался совсем недавно, в 2014 году.

На железной дороге через Колу в Заполярье уложат "малошумные" рельсы

Напомним, что в регионе реализуется масштабный проект Мурманского транспортного узла и его реализация де-факто зависит от состояния железнодорожного полотна. Первоначально через узел предполагалось переваливать 28 миллионов тонн грузов. Но с учетом создания в Заполярье территории опережающего развития "Столица Арктики" объем перевалки может возрасти до 100 миллионов тонн уже к 2030 году. Речь идет о больших объемах угля, железорудного и апатитового концентратов, контейнеров и различных "мелочах" - таких, как поставка продуктов и топлива для жителей городов и поселков северной части Кольского полуострова, где живет примерно половина населения региона.

В регионе реализуется масштабный проект Мурманского транспортного узла и его реализация де-факто зависит от состояния железнодорожного полотна

Однопутной железнодорожной "ниточке" будет крайне сложно справиться с таким объемом перевозок, полагают эксперты. Существующая пропускная способность железнодорожных подходов к Мурманскому транспортному узлу (МТУ) составляет порядка 20-25 миллионов тонн в год, а на участке Петрозаводск - Мурманск направления Волховстрой - Беломорск - Мурманск практически исчерпана. Проект МТУ предполагает, что весь участок от Волховстроя до Мурманска должен был стать двухпутным, отмечают специалисты Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра Уральского отделения РАН Анатолий Киселенко, Петр Малащук и Евгений Сундуков.

Необходимость двухпутной железной дороги на мурманском направлении стала очевидной более десяти лет назад, когда МТУ только проектировался. Еще в 2008 году власти Мурманской области оценивали реконструкцию участка Волховстрой - Мурманск в 50,9 миллиарда рублей. Кроме этого, шла речь о необходимости провести реконструкцию железнодорожной составляющей внутри транспортного узла с дооборудованием и расширением станций Выходной, Кола и Мурманск. На это требовалось 20,7 миллиарда рублей.

Отражены эти планы и в федеральном проекте "Железнодорожный транспорт и транзит" на 2019-2024 годы. В настоящий момент работы ведутся, но ... с некоторым отставанием.

Фото: Дмитрий Дубов
В Мурманской области создана территория опережающего развития

Уже сейчас, по словам вице-губернатора Мурманской области Ольги Кузнецовой, речь идет о "переформатировании" проекта Мурманского транспортного узла. Сейчас региональные власти совместно с железнодорожниками ведут анализ, какая железнодорожная, автомобильная и портовая инфраструктура потребуется для того, чтобы осилить грузооборот в 100 миллионов тонн.

По предварительным расчетам, на строительство вторых путей нужно около 140 миллиардов рублей и примерно 80 миллиардов - на сортировочную станцию, отметил губернатор региона Андрей Чибис в одном из интервью. Вопрос строительства станции уже проработан, рассматриваются несколько вариантов ее размещения. Эксперты надеются, что возникшие сложности при отправке экспортных грузов заставят заинтересованные стороны более энергично заняться решением этой проблемы.

Прямая речь

Михаил Жуков, ученый секретарь АНО "Научно-координационный центр по проблемам Севера, Арктики и жизнедеятельности малочисленных народов Севера":

- Ситуация с мостом говорит о недостатках планирования на общегосударственном уровне: каждый видит свой узкий участок, но никто не видит задачу в целом. Нужно уйти от ситуации, при которой разные ведомства планируют свою работу, слабо взаимодействуя друг с другом. Необходима структура, которая действовала бы подобно Госплану в СССР, сводя эти планы воедино.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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