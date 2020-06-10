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10.06.2020 18:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Разрушеннный под Мурманском мост начали демонтировать

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Начался демонтаж железнодорожного моста через реку Кола в Мурманской области, который разрушился 1 июня во время паводка.

Фото: iStock
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- Специалисты приступили к разбору пролета моста, расположенного со стороны Санкт-Петербурга, - сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. - Для производства работ на место был доставлен специальный кран. На следующей неделе планируется демонтаж части моста со стороны Мурманска.

Продолжаются геодезические изыскания и проектные разработки фундамента опор нового искусственного сооружения. К месту будущего строительства поэтапно доставляют элементы конструкции пролета нового моста.

Как сообщалось ранее, построить новый мост взамен разрушенного предполагалось в начале октября 2020 года. Но согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, 5 июня был заключен договор на сумму 1,2 миллиарда рублей о "выполнении комплекса аварийно-восстановительных, подготовительных, строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования и выполнения пуско-наладочных работ по объекту: "Мост на 1436 км участка Выходной - Кола Октябрьской железной дороги". Дата исполнения договора - 30 сентября 2021 года.

Железнодорожное сообщение с Мурманском будет восстановлено 23 июня по временному обходному маршруту, для которого прокладываются железнодорожные пути. Предполагается, что по новой ветке будут проходить 16 пар грузовых и пассажирских поездов в сутки.

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