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03.06.2020 14:01
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Движение поездов на мурманском направлении восстановят 23 июня

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Движение поездов на мурманском направлении в обход разрушенного паводком моста будет возобновлено 23 июня, а сам мост предполагается восстановить осенью. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис после совещания с участием замминистра транспорта РФ Владимира Токарева и генерального директора ОАО "РЖД" Олега Белозерова, которые прибыли в регион с рабочим визитом.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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- Изучается возможность восстановить разрушенный мост по новой конструкции, - добавил глава региона. - Мы очень надеемся, что в начале октября текущего года движение по этому мосту будет восстановлено.

Напомним, поезда из Мурманска и на Мурманск пойдут в обход разрушенного моста - через поселок Мурмаши и существующий железнодорожный мост в городе Коле. Для этого будет использована часть строящейся железнодорожной ветки Мурманского транспортного узла. Для этого необходимо уложить 5,7 километров нового железнодорожного полотна. Движение поездов пойдет по малоинтенсивной ветке через город Колу.

- Сейчас мы ищем варианты, как минимизировать для жителей города потери от сложившейся ситуации, - сообщил Олег Белозеров. - Важно не только восстановить движение. Первый этап работ не даст возможности полностью возобновить грузопоток через порт Мурманск, который существовал до момента обрушения моста. Это будет следующий этап, намеченный на начало октября, когда восстановится движение по новому мосту.

Это даст возможность развести грузовые и пассажирские потоки по железной дороге. Грузоотправителям предполагается предоставить дополнительные скидки и возможности, отметил Олег Белозеров. Логистический блок РЖД перестраивает схемы отправления грузов. Предпринимаются необходимые меры, чтобы не создавать грузоотправителям дополнительной финансовой нагрузки. В частности, организованы новые точки выгрузки грузов первой необходимости для Мурманска, перегрузка на которых ведется за счет РЖД.

Фото: ГУ МЧС по Мурманской области
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По словам Андрея Чибиса, перевозка товаров для населения Мурманска и северной части региона ведется с помощью автотранспорта. Принимаются меры для того, чтобы возникшая ситуация "минимально повлияла" на работу промышленных предприятий региона, а бюджет Заполярья не потерял доходы, которые приносили ему компании-грузоотправители.

Движение по мосту было закрыто еще 30 мая из-за того, что напор паводковых вод сместил одну из опор моста и вызвал искривление железнодорожных путей. Сразу же начались ремонтные работы, но 1 июня около 14.00 обрушились два центральных пролета моста.

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