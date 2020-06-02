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02.06.2020 15:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Поезда на мурманском направлении пойдут в обход разрушенного моста

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Поезда из Мурманска и на Мурманск пойдут в обход разрушенного моста - через поселок Мурмаши и существующий железнодорожный мост в городе Коле. Для этого будет использована часть строящейся железнодорожной ветки Мурманского транспортного узла.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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- Протяженность полотна, на котором предстоит уложить железнодорожные пути, составляет 5,7 километров, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - РЖД к исправлению ситуации готово, подключились и железнодорожные войска Минобороны России. Сейчас мы прорабатываем вопросы по переключению водовода и теплоснабжения, проведению необходимых для укладки полотна взрывных работ. Вопросы будут урегулированы в течение сегодняшнего дня, тогда будет готов план и обозначены сроки. Старая ветка также будет восстановлена, подготовка проекта уже ведется. Все работы будут проведены за счет РЖД.

По тому участку железной дороги, который перерезан разрушенным мостом, в северную часть региона поставлялось топливо для отопления жилых домов и часть продовольствия для населения. Но никаких рисков в этом отношении нет, заверил Андрей Чибис. Топлива для горячего водоснабжения и отопления достаточно, вопросы с доставкой продовольствия решены. Что касается пассажирского железнодорожного сообщения, то доставка пассажиров к поездам дальнего следования на станцию Выходной в Кольском районе организована с помощью автобусов.

Движение по мосту было закрыто еще 30 мая из-за того, что напор паводковых вод сместил одну из опор моста и вызвал искривление железнодорожных путей. Сразу же начались ремонтные работы, но 1 июня около 14.00 обрушились два центральных пролета моста. В Кольском районе Мурманской области, на территории которого расположен рухнувший мост, объявлен режим ЧС.

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