На железной дороге через Колу в Заполярье уложат "малошумные" рельсы

На железной дороге, по которой поезда пойдут в обход разрушенного паводком железнодорожного моста в Мурманской области, уложат "малошумные" рельсы. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил вице-губернатор региона Юрий Сердечкин. Напомним, обходной маршрут пролегает через город Колу.

- Очевидно, что количество поездов будет значительным, - отметил Юрий Сердечкин. - Необходимо минимизировать дискомфорт для населения Колы для этого на железной дороге предполагается уложить удлиненные бесшовные рельсы, чтобы снизить звуковой эффект. В черте города предполагается использовать менее шумные тепловозы. Также будут организованы необходимые переезды и переходы.

Кроме того, жители домов на станции Кола, окна которых выходят на железнодорожные пути, смогут рассчитывать на замену стеклопакетов на шумоизолирующие за счет бюджета Кольского района.

Для обходного маршрута будет задействована железнодорожная ветка, строящаяся в рамках Мурманского транспортного узла. Чтобы маршрут начал действовать, предстоит проложить 5,7 метров железнодорожного полотна. В этой работе активно участвуют военные. Прокладку путей предполагается завершить к 23 июня, а восстановление разрушенного моста запланировано к началу октября.